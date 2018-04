DNA-onderzoek: Toyota GT86 v 2000GT

Door: BV

Wanneer Toyota eind 2011 de productieversie van de GT86 (elders ook te koop als Scion FR-S) voorstelde, haalde het bedrijf de 2000GT aan als inspiratiebron. Voorwaar geen evidentie want terwijl de GT86 een toegankelijke sportieve auto hoort te zijn, staat de 2000GT van eind jaren zestig te boek als de eerste supersportwagen uit Japan. Twee werelden die erg ver uit elkaar liggen. Hoog tijd dus dat iemand de twee naast elkaar zet en Toyota's claim toetst. Hier gaat de GT86 op de koffie bij z’n voorvader.

Maar een halve Toyota

De GT86 is, zoals bekend, maar een halve Toyota. Het model is samen met Subaru (grotendeels eigendom van voornoemde) ontwikkeld en daar haalt het model behoorlijk wat van z’n onderscheidende technische componenten vandaan. De tweeliter viercilinder boxermotor bijvoorbeeld, en de versnellingbak, en de achterwielaandrijving…

“ De 2000GT staat te boek als de eerste supersportwagen uit Japan ”

Gek genoeg vormt dat bastaardschap een behoorlijke band met de 2000GT. Dat was immers ook maar een halve Toyota. De tweeliter zes-in-lijn was wel gebaseerd op de motor uit Toyota’s toplimousine, maar Yamaha verbouwde hem om gebruik te maken van een dubbele nokkenas. De eenheid wekte daardoor 150pk op, wat Japans eerste supercar in staat stelde een top van 217km/u te bereiken. En onderhuids was er nog véél meer Yamaha, want dat bedrijf tekende ook voor het onderstel. Toyota zorgde vooral voor het koetswerk, maar de 2000GT werd door Yamaha gebouwd. Van 1967 tot 1970 liepen er slechts 351 stuks van de band. De kans dat je ooit een exemplaar in het wild spot is dan ook zo goed als onbestaande.

Ander aardig weetje: Yamaha Motor Company is een spin-off van het bedrijf dat ook de piano’s maakt. En de pallisander houtfineer in het dashboard van de 2000GT is dan ook dezelfde als destijds op sommige van de muziekinstrumenten van het bedrijf terug te vinden was.

Op zoek naar de overeenkomsten

Dat de ontwerpers van de GT86 een erg generisch ogende sportwagen hebben gebouwd, staat buiten kijf. Hoe kan je anders de auto inpassen in het gamma van drie verschillende merken? Het speurwerk naar gelijkenissen aan de binnenzijde levert eigenlijk niets op. De wereld van een budgetvriendelijke pretmachine en die van een exclusieve GT liggen te ver uit elkaar. De afmetingen ook. Met z’n hoogte van 1,16m, breedte van 1,60m en lengte van 4,17m is de klassieke GT een slanke, zuivere verschijning. De GT86 is in bijna elke richting 10cm groter en oogt schouder aan schouder met z'n opa dan ook wat pompeus.

Aan de buitenkant wist Toyota wél enkele verwijzingen in te werken. Te specifiek om toeval te zijn. De twee plooilijnen op het dak en de vorm van de zijruiten zijn met grote voorsprong de meest herkenbare overeenkomsten. Met wat goede wil zie je echter ook wat in de vorm van de flanken, daar waar ze over de voorwielen plooien. En als je het Toyota vraagt, is zelfs de keuze voor rood en wit glas in de achterlichten een verwijzing naar z’n grootvader. Maar dat kan je dan van bijna elke auto zeggen…