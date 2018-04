XXL extravagante mobilhomes

Door: ADD

Terwijl het aantal grote fabrikanten van personenauto's in de VS relatief beperkt is (Ford, Chrysler en GM en dan hebben we ze gehad), vertrappelen meer dan 30 bedrijven elkaar op de Amerikaanse markt van luxe campers. Voor hen is het neusje van de zalm de “Motorhome Class A" of ook wel "Diesel-Pusher Class A" genoemd, kolossale mobilhomes zeg dus maar.

Deze enorme, vaak meer dan 13 meter lang camping-vehikels zijn erg populair in Noord-Amerika en worden er af en toe zelfs gebruikt ter vervanging van een huis.

Tot 600pk en hyperluxueus

De mobilhomes van bijvoorbeeld Winnebago, Newell Coach of Forest River kosten vaak meer dan $ 300.000. Voor die prijs krijg je wel een 8 tot 15 liter grote motor (meestal een Cummins-diesel) met 350 tot 600pk en een uitermate luxueus interieur met marmeren vloeren, flatscreen-tv, elegante lederen sofa’s, kersenhouten banken en/of een enorme koelkast met ingebouwde ijsmachine.

Voor de liefhebbers van een klein tuin feestje is er een kook plaat met koelkast die uit het koetswerk tevoorschijn komt. Net als een LCD-scherm trouwens: TV-kijken tijdens het barbecuen? Geen probleem.

En opdat de reis niet zou eindigen waar het asfalt ophoudt, hebben de meeste class A motorhomes een trekvermogen van vijf ton of meer. Een Hummer H2 of een Chevrolet Tahoe achteraan, is dus geen uitzondering.

Enorme mobilhomes voor een enorm land

In een dergelijke comfortabele, grote en praktische camper zijn lange ritten op de highways en interstates geen kwelling, maar kinderspel. Wrevel omdat er te veel mensen in een te kleine ruimte samenhokken, ontstaat er niet. En over het gebruik van de badkamer zal er ook niet gediscussieerd worden. Er is er immers meer dan één aan boord.

Wie enigszins bestand is tegen een hoge mate van kitsch, die zal er wellicht geen twee keer moeten over nadenken om in zo'n mastodont elk hoekje van de 9.629.091m² en 50 staten die de Verenigde Staten rijk zijn, te verkennen.