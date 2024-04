Exclusief: zo wordt de Volkswagen ID.2

Door: BV

Zowat een jaar geleden stelde Volkswagen z’n concept car voor een betaalbare elektrische auto voor: de ID.2all. Uit de naam mocht je meteen afleiden dat hij onder de bestaande elektrische modellen (ID.3, ID.4…) kwam en dat hij voor iedereen betaalbaar zou zijn. Een elektrische auto met het formaat van een Polo, voor de prijs van een Polo. Inmiddels zijn we een jaar verder, is de lancering al verlaat van 2025 naar 2026 én werd er wel verder gewerkt aan de auto. Auto55.be maakt exclusief kennis…

Veel grote beloften

Aan elektrische modellen geen gebrek. Maar betaalbare elektrische auto’s die ook nog eens een degelijk rijbereik voorleggen? Daarop is het nog even wachten. Volkswagen is er in elk geval klaar voor. De ID.2 combineert de afmetingen van de huidige Polo (op zich al groter dan een Golf van een paar generaties geleden) met een beloofd rijbereik van 450km. En dat allemaal ook nog eens voor 25.000 euro. Daarbij wel deze les: Volkswagen kondigde ooit een ID.3 aan voor 30.000 euro, maar hij kostte uiteindelijk de helft meer.

Terug naar de realiteit

Als de ID.2 straks realiteit wordt, vertegenwoordigt hij voor Volkswagen op een aantal belangrijke vlakken een terugkeer naar de realiteit. Weg is het eigenaardige lijnenspel van de andere ID-modellen. Die gezochte originaliteit viel niet in de smaak. Zo zeer zelfs dat VW de ID.3 al een vroege facelift moest geven waarin het op z’n stappen terugkwam. De ID.2 krijgt een strak, maar conventioneel uiterlijk. Originaliteit is er vooral in de vorm van lichtgevende lichtstrips én logo’s. Automerken hebben bij Europa succesvol gepleit om dat toe te laten - alsof er écht geen andere prioriteiten zijn. Tegen dat de ID.2 op de markt komt, zal het al gemeengoed zijn.

Volkswagen keert op z'n stappen terug

“VW kondigde ooit een ID.3 aan voor 30.000 euro, maar hij kostte de helft meer” Aan de binnenkant nog meer terugkeer naar comformisme. Want belangrijke observatie: je vindt er vooral zacht aanvoelende materialen - op z’n minst op ooghoogte. “Mensen willen die harde plastic van de huidige ID-modellen echt niet” verklapt de designer. En een soortgelijk verhaal is er voor de knoppen: onder boordplank met strakke horizontale lijnen zit een knoppenbalk. Het zijn niet aanraakgevoelige knoppen met haptische feedback - het zijn conventionele schakelaars. Zelfde verhaal daar: Volkswagen voelt dat klanten het eenvoudigweg niet kunnen smaken.

Het originele stuur met één spaak en de elektrische ontgrendeling van de portieren zal nog sneuvelen op weg naar serieproductie, vertrouwt men me toe. Maar de sfeerverlichting blijft, in een wat gewijzigde vorm want de huidige opstelling reflecteert te hard in de voorruit.

De tellers van de eerste Volkswagen Golf

Erg karaktervol is de interieuropstelling met twee vrijstaande schermen niet. Het is de zoveelste keer dat een merk een variant van de door Tesla gepionierde architectuur voorschotelt. Voor karakter wordt hier weer naar software gekeken. Zo kan het scherm voor de neus van de bestuurder de lay-out van de originele (eerste) Golf nabootsen. Dat was een door designlegende Giugiaro ontworpen meesterwerk. Niks dat past bij de Volkswagen van de toekomst, maar nog even die oude wijn in een nieuw vaatje tappen… dat kan nog net.