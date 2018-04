40 jaar Mercedes-AMG

Door: REDACTIE

Het drieletterwoord AMG staat dezer dagen bij Mercedes synoniem voor de krachtigste, meest individuele modellen van de constructeur. Het bedrijf is inmiddels eigendom van Mercedes, biedt meer dan 18 modellen aan en levert jaarlijks zo'n 20.000 exclusieve krachtpatsers af. Maar dat is niet altijd zo geweest.

AMG werd veertig jaar geleden opgericht door Hans Werner Aufrecht (A) en Erhard Melcher (M). De derde letter in de firmanaam is afkomstig van Aufrecht's geboorteplaats Grossaspach (G). Het bedrijfje start in 1967 in een oude molen in Burgstall. Het houdt zich dan bezig met de ontwikkeling, het ontwerp en het testen van racemotoren. De eerste grote triomf voor de racefanaten volgt vier jaar later. Dan verrast een Mercedes 300 SEL 6.8 AMG vriend en vijand door (met Hans Heyer en Clemens Schickentanz aan het stuur) tweede te worden in de 24-uurs race van Spa-Francorchamps. In 1976 is de vestigingsplaats te klein geworden en verhuist AMG met z'n 40 medewerkers naar Affalterbach, waar het nog steeds gevestigd is. In 1980 wint een AMG Mercedes 450 SLC nog de Touring Car Grand Prix op de Nürburgring en dan volgen vijf jaar zonder grote autosportsuccessen. In 1985 stapt het bedrijf dan met Mercedes in een Team en schrijft het een 190 E 2.3-16 in het Duitse Tourwagenkampioenschap in. Vier jaar later is Mercedes het meest succesvolle team in het kampioenschap. Het wint dan maar liefst zeven races. De successen stapelen zich op tot 2000. Dan schrijft Bernd Schneider het DTM-kampioenschap op z'n naam.

De door AMG opgewerkte wegversie van de Mercedes 300 E wordt in 1987 leverbaar. Die wordt aangedreven door een 360pk sterke V8. Voor het eerst haalt een vierdeurs sedan de kaap van 300km/u. Zes jaar later is het de beurt aan de Mercedes C36 AMG; de eerste auto die samen met Daimler-Benz ontwikkeld werd. Tegen 1997 vindt AMG jaarlijks meer dan 5.000 afnemers voor de potente C-Klasse. Van de grotere E50 AMG gaan er dat jaar 3.000 over de toonbank. De opvolgers van beide modellen zijn de C43 AMG en E55 AMG. Op 1 januari 1999 wordt AMG omgedoopt tot Mercedes-AMG. Wat oorspronkelijk begon als een tuner en preparateur van racemotoren, is dan uitgegroeid tot een volwaardige dochter van Daimler-Benz. Net als de M-afdeling van concurrent BMW, geniet AMG vanaf dat ogenblik een volwaardige constructeursstatus.

In 1999 werden 5000 AMG's verkocht, inmiddels is dat aantal verviervoudigd. Tegenwoordig is haast elk model uit het gamma verkrijgbaar in AMG-livrei. In 2006 alleen al presenteerde het bedrijf de CL 63 AMG, S 63 AMG, E 63 AMG, CLS 63 AMG, CLK 63 AMG, S 65 AMG, SL 55 AMG, SL 65 AMG, R 63 AMG, en de SLK 55 AMG Black Series. AMG stelt heden 750 mensen tewerk. Om de veertigste verjaardag van het bedrijf te vieren, werd een gelimiteerde uitgave van de CL 63 AMG voorgesteld. Daarvan worden -uiteraard- slechts 40 stuks gebouwd.