BMW M en waar het voor staat

Door: BV

We schrijven mei 1972. BMW houdt een nieuwe afdeling boven de doopvond die BMW Motorsport GmbH heet. Niet meer dan 35 werknemers mogen er aan het werk. Jochen Neerpasch leidt het team, maar wordt vanuit de directieraad van BMW fel gesteund door onder meer Bob Lutz, die jongere generaties vooral kennen van z'n werk bij GM. De missie, in eerste instantie, is de ontwikkeling en productie van de sportwagens van het merk. Met racers als Chris Amon, Toine Hezemans, Hans-Joachim Stuck en Dieter Quester (elk een google-search waard) als klanten van het eerste uur, kan die operatie niet mislopen.

Successen werden eigenlijk onmiddellijk geboekt en al in 1974 mocht M z'n eerste wegversie op de erelijst schrijven. Dat was een BMW 5-Reeks, toen nog niet gekend als M5, maar wel voorzien van een krachtiger motor, een op sportiviteit afgestelde ophanging en krachtiger remmen. Al vereeuwigde de afdeling zich vier jaar later pas echt door de M1 (lees hier het hele verhaal) op de markt los te laten. Een exceptionele sportwagen in z'n tijd, eigenlijk gebouwd voor het circuit maar om homologatie-doeleinden (een eis van het Procar-kampioenschap) werden er ook 455 wegexemplaren van gebouwd. De koets is overigens van de hand van Giorgetto Giugiaro.

1980 was het jaar waarin Neerpasch werd ingeruild door Dieter Stappert die onder meer de ontwikkeling van BMW's eerste F1-motor overzag. Dat was een 1.5l viercilinder met turbo's die zo maar eventjes 790pk opwekte. Nog eens vier jaar later werd de M5 en de M635CSi coupé ingeschreven in de annalen van het automerk en was de voedingsbodem voor de huidige M5 en M6 gezaaid.

Het bestaan van de M3 hebben we dan weer te danken aan BMW's deelname aan het Touring Car Racen, waarvan de Duitse DTM de belangrijkste was. Daar kwam de kleine opgesoepte Dreier tot z'n recht. De productieversie van de M3, voorzien van een 192pk sterke viercilinder, kwam in 1986 op de markt en smeet er de hele boel overhoop.

Tegenwoordig worden nagenoeg alle modellen van het merk met een M-saus overgoten. En je kan het M-label ook in twee smaken krijgen. De marketingboys en -girls bij BMW hebben namelijk ‘M Performance' bedacht, voor wie het onversneden spul te straf is. En dat smaakt ook naar diesel natuurlijk.