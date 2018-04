Ford Escort RS Cosworth (1992-1996)

Door: AUTO55

Met de Sierra Cosworth had Ford eind jaren '80 een ware toerwagenkampioen in huis. En de Sierra volgde nadien ook de basis van hun nieuwste rallywapen voorzien van RS200-DNA. Daarvan moest dan ook een straatlegale versie op de markt verschijnen, met een minimale oplage - door de reglementen bepaald - van 2.500 exemplaren.

Droomdebuut

De Escort RS Cosworth was in feite een Sierra Cosworth met vierwielaandrijving uit 1990, met een ingekort onderstel en gehuld in een door Karmann gebouwd Escort-jasje. Het model werd gelukkig erg gesmaakt door het grote publiek en in totaal zag Ford er 7.145 stuks van de fabriek uitrollen, een aantal dat deels verklaard wordt door z'n impact op de competitie. Bij z'n debuutseizoen in 1993 ging de Escort in groep A immers meteen met vijf overwinningen aan de haal, ondanks bikkelharde concurrentie van halve monsters als de Lancia Delta Integrale en de Nissan Sunny GTi-R. Legendarisch is hij eechter niet geworden. In 6 jaar tijd heeft de Escort slechts tien keer winst gehaald, waarvan acht keer in groep A en amper tweemaal in de WRC.

Onderhuids bleef de straatversie trouw aan het bekende RS-recept. De geliefde Cosworth YB tweeliter turbobenzinemotor zag z'n vermogen aanzwellen van 204 tot 227pk en stuwde de kleine Escort in 6,3 seconden naar 100km/u. De Garrett T35 zorgde de eerste levensjaren voor heel wat wrevel vanwege het grote turbogat - net als bij de RS200 - al werd dat probleem in '94 grotendeels opgelost door een ander motormanagement in te voeren en door de turbo te vernieuwen door een kleiner exemplaar. Zijn grootste troef was echter het stijve chassis dat de auto vliegensvlugge reflexen gaf. Niet voor niets wordt hij gerekend tot een van de snelste point-to-point-cars van zijn tijd.

Whale tail

Het bekendste kenmerk aan deze auto is ongetwijfeld de whale tail, die ook de Sierra Cosworth van een doordeweeks model onderscheidt. We hebben het natuurlijk over de immense ‘zwevende' achtervleugel die extra neerwaartse druk veroorzaakt en de wagen zo beter in de pas houdt. Dat door deze vondst ook de topsnelheid afneemt is nooit een punt geweest; In de rallysport is topsnelheid een vaag begrip.

Het hele koetswerk van de Cosworth-versie lijkt opgezwollen - het onderstel van de Sierra was wel korter maar niet smaller geworden - en rondom onderging hij tal van aerodynamische verbeteringen. Op de latere modellen werd de grote spoiler niet meer standaard gemonteerd, maar door de meeste klanten toch bijbesteld. Ook leuk om weten is dat de Ford Escort RS Cosworth in de geschiedenisboeken genoteerd staat als de allereerste in massa geproduceerde auto die ook vooraan neerwaartse druk genereert.