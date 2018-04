Volkswagen Corrado VR6 (1991-1995)

Door: AUTO55

De in 1988 gelanceerde Volkswagen Corrado zou oorspronkelijk Tyfoon gaan heten -als opvolger voor de Scirocco II- maar die benaming deed te veel denken aan vernieling en andere schadegevallen. Corrado is een Spaanse afgeleide van het woord ‘lopen' en echt hip heeft het nooit geklonken. Maar toch is er een versie die elke autoliefhebber kan bekoren: de VR6.

Gepresenteerd in september 1991, zag de snelle VW zich aan de voorwielen bediend door een innovatieve zescilindermotor, die het midden hield tussen een V- en lijnopstelling. Beide cilinderrijen vormden een hoek van slechts 15°, waardoor één cilinderkop volstond. Met als gevolg dat de krachtbron de souplesse van een V6 behield maar niet groter uitviel dan de gemiddelde viercilinder. Met een totale longinhoud van 2.861cc -nog eens 69cc meer dan de Golf VR6- produceerde de krachtbron 190pk en 245Nm trekkracht. Het sprintje naar 100km/u duurde net geen 7 seconden en de top lag op 235km/u. Het onderstel was een mix van het bekende A2- en B3-platform. Net zoals de Golf neigde deze coupé naar onderstuur, met een comfortabel doch sportief karakter.

Karmann hield zich bezig met de buitenkant, en ondanks de ingetogen uitstraling kwam de Corrado toch modern en gelikt voor de dag. De koetswerkonderdelen waren echter niet goedkoop en de forse aankoopprijs van omgerekend € 29.748 deed potentiële klanten twijfelen. Het model stierf een stille dood in 1995. Vandaag de dag wordt de creatie gezien als een must-have voor elke echte VW-fanaat.