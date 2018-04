40 jaar Honda Civic

Door: AUTO55

De Honda Civic wordt al lang vereerd in tuningmiddens, maar gaat nog een heel eind verder terug. In 1972 had hij nog de grootte van een luciferdoos, en een 1,1l onder de kap die 52pk naar de wielen bracht. Acht jaar later werd een tweede reeks geïntroduceerd -verkrijgbaar als driedeurs, vijfdeurs en break- met een lichtmetalen 1,5l viercilinder die er 70 paarden tegenaan smeet. De CVCC-motor voldeed aan de Amerikaanse Clean Air Act en kreeg aldus een milieuvriendelijke stempel opgedrukt. Het was ook de eerste productiewagen met vijf versnellingen vooruit. De verkoop verliep vlot; In 1983 waren er al 3 miljoen van eigenaar gewisseld en stond er weer een nieuwe klaar.

Dan kwam de eerste CRX tevoorschijn, net als enkele luxe-artikelen genre airco, een zonnedak en een AM/FM cassetterecorder. Maar vanaf 1987 ging de bal pas echt aan het rollen. De nieuwste generatie introduceerde dubbele bovenliggende nokkenassen en ook het VTEC-systeem, berucht om het hoogtoerige karakter. Ditmaal duurde het maar vier jaar om de fakkel over te dragen, en in 1991 liet z'n nieuwe ontwerp niemand meer onberoerd. Een knappe coupé, die intussen een beetje faam heeft verworven op het witte doek, flankeerde de even bijzondere driedeurs (met tweedelige achterklep) in hun strijd om de jongeren, terwijl de vierdeurs op een iets ouder publiek mikte.

Modeljaar 1995 kreeg een nieuwe stroomlijn, een reeks andere motoren en vanaf '97 een eerste Type-R, om dan in '99 zichtbaar te worden opgeknapt. Voor heel even toch, want na de eeuwwisseling was het weer tijd voor verandering. Deze editie kwam met de kenmerkende schakelpook in de middenconsole en verloor aan populariteit. Al wordt de toen inmiddels 200pk-sterke Type-R nog steeds als beste in rij beschouwd. Voor het eerst was er wel een zelfontbrander, de 1,7 CTDI, en een hybride voorhanden.

2006 bracht een futuristisch gedachtengoed met zich mee, maar kwam minder levendig uit de bochten. Een 2,2 iCDTI liet de dieselharten sneller slaan en de snelle versie behield z'n 2,0l VTEC. Tegenwoordig hebben we alweer met een opvolger te maken, op de Type-R blijft het wachten.