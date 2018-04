Meer nieuwe Honda Civic

Door: BV

Tussen de introductie van de eerste Civic in 1973 en de nieuwe, negende generatie van het model, produceerde Honda liefst 20 miljoen stuks. De jongste incarnatie van de middenklasser beleefde z'n debuut op het Autosalon van Frankfurt. De eerste summiere fotoset wordt nu aangevuld door een uitgebreide fotocollectie.

Nieuwe gegevens zijn er niet, dus we herhalen nog even dat de Civic in Europa op de markt komt met twee benzinemotoren. Die hebben een inhoud van 1.4 en 1.8l en wekken respectievelijk 100 en 142pk op. Dieselen kan alleen met een 2,2l dieseleenheid met 150pk. Die verbruikt echter slechts 4,2l/100km. Even wachten kan dividend opleveren, want er is een kleine, nog zuiniger diesel op komst.