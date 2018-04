VW Golf I (1974 - 1983)

Door: AUTO55

De allereerste Golf was van de hand van grootmeester Giorgetto Giugiaro en rolde in maart 1974 van de productielijn ter vervanging van de immer populaire Kever. Maar laatsgenoemde had, zoals we allemaal weten, de motor in het zuiden gemonteerd en werd op de achterwielen bediend. Met de Golf werd net het omgekeerde gedaan.

En toch kon VW's nieuwste overtuigen, ondanks een keverproductie die tot '78 uitliep en uiteindelijk tot 2003 zou blijven doorgaan in Puebla, Mexico. In oktober 1976 was de miljoenste Golf immers al een feit. Datzelfde jaar verschenen ook de GTI - een uit de hand gelopen hobbyprojectje van binnenuit - en de D, die het compacte dieseltijdperk mocht inluiden.

Het jaar 1979 schotelde een cabrioversie voor, terwijl men op een geblazen diesel of GTD tot 1982 heeft moeten wachten - goed voor 70pk. Van de eerste generatie staan er 6,72 miljoen op de teller, alle nichevarianten en de Jetta meegerekend. De Golf werd op elk werelddeel verkocht en de bal was nog maar net gaan rollen gegaan.