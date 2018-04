VW Golf III (1991 - 1997)

Door: AUTO55

Met de derde generatie Golf wilde VW vooral op veilig spelen. Letterlijk dan, want de nieuwe koetswerkstructuur was crashbestendiger dan ooit en een jaar na de lancering werd het eerste duo plofkussens aan boord gebracht.

Maar er zat nog meer in de schouw. De VR6 bijvoorbeeld (zie ook Corrado VR6), voorzien van een een compacte, ingenieuze zescilinder in V-opstelling die aan een enkele cilinderkop genoeg had en flitsende prestaties beloofde. Snelheidsregeling, de Ecomatic-vesnellingsbak en een dieselkatalysator maakten ook hun opwachting.

In 1993 kwam de eerste TDI tevoorschijn, geflankeerd door de (nog steeds van een beugel voorziene) cabriolet, de vierwielaangedreven Syncro II en een breakversie, die we kennen als Variant. Een andere direct ingespoten dieselkrachtbron onder de noemer SDI zag het levenslicht in 1995, gevolgd door zijdelingse airbags het jaar nadien. En dat was meteen ook de periode dat ABS in het standaardpakket werd opgenomen.

In Mei 1994 kon er weer gevierd worden. De 15 miljoenste Golf was inmiddels uit de fabriek gerold en het succes kon nogmaals worden bevestigd. De derde generatie hield het uiteindelijk vol tot 1997, met 4,96 miljoen exemplaren op de teller. En het einde was nog lang niet in zicht.