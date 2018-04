Lamborghini: 50 jaar auto's (deel 1)

Door: AUTO55

Met de Tweede Wereldoorlog achter de rug zakte de op Rhodos gevestigde mechanieker Ferruccio Lamborghini af naar zijn geboortestreek in Noord-Italië. In Pieve di Cento opende hij een kleine garage, waar hij er in z'n vrije tijd aan een Fiat Topolino werkte (en er achteraf pijnlijke herinneringen aan overhield, door er tijdens de Mille Miglia van '48 de gevel van een restaurant mee in te rijden). Lamborghini richtte zijn aandacht op tractoren - zijn ouders waren druiventelers en er was nu eenmaal vraag naar - en later ook op branders en aircosystemen. De zaak bracht geld op en zijn liefde voor sportwagens groeide. Maar Ferruccio raakte gefrustreerd door alle (motorische) problemen die ze met zich mee brachten. En nadat een in de sukkel geraakte versnellingsbak van z'n Ferrari 250 GT hem uiteindelijk tot z'n kookpunt bracht, is hij bij Enzo verhaal gaan halen. Die zou de argumenten van de nabijgelegen tractorbouwer echter hebben weggewuifd, wat bij Ferruccio in het verkeerde keelgat is geschoten.

In zijn overtuiging beter te presteren dan Ferrari, ging Lamborghini over tot de ontwikkeling van een eigen V12-motor. Voor het ontwerp klopte hij aan bij Giampaolo Dallara, die eerder bij zijn nieuwe aartsrivaal aan de slag was. De ruwweg 350pk producerende en uit aluminium opgetrokken 48-klepper zou de basis vormen van alle toekomstige motoren van het merk. Het blok werd voor de gelegenheid verpakt in een door Scaglione-Touring gebouwd koetswerk voorzien van klaplichten, en het geheel 350 GTV gedoopt.

De eerste automobiel met Lamborghini-badge werd voor het eerst getoond op de Salone dell'automobile di Torino in 1963. De verkoop ervan ging al het jaar erop van start. Al presteerde het productiemodel in tegenstelling tot de stijlstudie 'amper' 280 paarden en was de koets inmiddels door Carrozzeria Touring onder handen genomen. Ook werd de 'V' in de typeaanduiding achterwege gelaten.

De 350 GT wisselde 130 keer van eigenaar. Nadien volgden de 400 GT, de 400 GT 2+2 en een resem (unieke) afgeleide modellen zoals de Monza 400, de 350 Spyder en de 3500 GTZ. Al was het de Miura die het merk zijn ultieme sterrenstatus zou bezorgen.

