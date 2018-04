Lamborghini: 50 jaar auto's (deel 3)

Door: AUTO55

Met de gebroeders Mimran aan het roer kon Lamborghini aan een nieuw avontuur beginnen. Onder hun bewind werd onder meer de geflopte Silhouette omgetoverd in de Jalpa, een auto die als instapper onder de Countach moest fungeren. En ook laatstgenoemde bleef niet ongemoeid, waardoor er een oversteek naar de Verenigde Staten mee kon worden gemaakt - een eer die was weggelegd aan de LP500S in 1982, twee jaar voor de Zwitsers zich officieel eigenaar van het merk konden noemen.

Het nieuwe beleid wierp vruchten af. In 1984 kwam de Countach Quattrovalvole in de openbaarheid en in '86 liet Lamborghini de wereld kennismaken met de LM002, een SUV met het hart van de Countach maar niet de eerste in z'n soort die de Italiaanse automaker van de band liet rollen. In '77 was er immers de Cheetah, met een V8 van Chrysler in het midden en waarvan gehoopt werd dat het Amerikaanse leger er interesse in zou tonen. Daarop baseerde men overigens de LM001, maar die had een achtcilinder van AMC in de romp. En tenslotte werd in '87 de Countach Evoluzione voorgesteld, een prototype met aluminium, koolstofvezel en kevlar als basisgrondstoffen, al werd het model in kwestie nooit in productie genomen. Hij overleefde zelfs de testfase niet. Letterlijk.

Ondanks alle tijd en moeite (en centen) kregen de broers het moeilijk om Lamborghini van de verdrinkingsdood te behoeden. Dus is men op zoek gegaan naar een nieuwe geldschieter: de Chrysler Corporation. Die nam de hele boel over in april 1987, nadat de Mimrans 25,2 miljoen dollar op hun rekening zagen verschijnen - een veelvoud van wat ze zes jaar voordien zelf hadden neergelegd. Verantwoordelijk voor de aankoop was Lee Iacocca, de man die eerder Chrysler uit negatieve cijfers had geholpen. Geen enkel bestuurslid was tegen en Italiaanse sleutelfiguren bleven gewoon op post. De nieuwe baas pompte vervolgens 50 miljoen dollar in Lamborghini en mikte hoog. Zo hoog zelfs dat er een uitstap naar de Formule 1 werd gemaakt én men op zoek was naar een opvolger voor de Countach om Ferrari nogmaals het leven zuur te maken. En die fakkeldrager kwam er ook, als één van de meest spectaculaire scheurijzers ooit en met de naam Diablo op z'n geboortekaartje.

