Saab 92 (1949-1956)

SAAB staat voor Svenska Aeroplan Aktiebolaget en is in 1937 gestart met de ontwikkeling en productie van bommenwerpers zoals de Junkers Ju86K en jachtvliegtuigen als de Aircraft 21 en J21. Na de Tweede Wereldoorlog zagen de Zweden de vraag vanzelfsprekend slinken, en om de boel in leven te houden werd dan maar beslist om zich voortaan ook op andere technologieën toe te spitsen. Die van de automobiel was er daar één van.



Ursaab

Het idee ontstond om een compacte en vooral betaalbare vierwieler op de markt te brengen, wat in 1945 in de Ursaab of 'Project 92' resulteerde (Project 91 was reeds genomen voor de bouw van een éénmotorisch trainingsvliegtuig). De ervaring in de luchtvaart bracht uiteraard niets dan voordelen met zich mee. Het ontwerpen van een aerodynamische carrosserie uit één stuk (de deuren en ramen werden er achteraf uitgesneden) bleek helemaal geen moeite voor de ingenieurs en tijdens tests in de windtunnel werd zelfs een cX-waarde van 0,30 genoteerd. Dat is evenveel als de Koenigsegg CCX, de Honda NSX en de Ford Focus ST.

Verdere stappen met de eerste drie prototypes (92.001, 92.002 en 92.003) beloofden veel goeds. Na een testperiode waarin maar liefst 530.000km werd afgelegd - zo'n dertien keer de wereld rond - werd op 10 juni 1947 de 92.001 aan het grote publiek voorgesteld. Die mocht de basis vormen voor het allereerste productiemodel.

Productie

Op 12 december 1949 was het dan zover. Aan een tempo van vier exemplaren per dag rolden de eerste Saabs uit de fabriek. Opmerkelijk genoeg werd er alleen een deluxe-variant verkocht, want in een standaardversie was niemand geïnteresseerd. Ook al werd er reclame voor gemaakt. Het model was ook "in alle kleuren verkrijgbaar, zolang het maar groen was". Naar verluidt was er nog verf over van tijdens de Grote Oorlog. Pas in 1953, het jaar waarin ook de praktischer 92B werd opgevoerd - die overigens ook gewoon '92' werd genoemd - was er (iets) meer keuze.

De 92 bood onderdak aan een dwarsgeplaatste, watergekoelde tweecilindermotor met 0,8l slagvolume op basis een DKW-motor, gekoppeld aan een bak met drie verzetten, waarvan de eerste niet gesynchroniseerd. Een vrijloop zorgde ervoor dat er geen tekort aan smering was als er op de motor werd geremd. De 25pk sterke tweetaktcentrale liet de Saab 92 naar 80km/u slenteren in 26,6 seconden en toppen bij 105km/u. De 92 werd na de lancering ingeschreven voor meerdere rallyraces, en niet zonder succes.

Postzegel

In '54 zag hij z'n vermogen stijgen tot bijna 29pk en werd een stoffen dak optioneel aangeboden, net als een nieuwe koetswerkkleur. Het jaar erop deed de elektrische benzinepomp de intrede en veranderden de achterlichtunits van vorm. De laatste Saab 92(B) werd in 1957 afgeleverd, twee jaar nadat zijn opvolger met typeaanduiding 93 in de tabellen werd losgelaten.

In totaal hebben 20.128 92-modellen een koper gevonden. De auto is zelfs op een Zweedse postzegel terug te vinden. Een ander leuk weetje is dat Bob Moore, een voormalig testpiloot van Saab-straaljagers, in 1955 een 92B naar Engeland versleepte en dat die bolide als de eerste in het Verenigd Koninkrijk geïmporteerde auto wordt beschouwd.