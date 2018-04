Porsche 911 SC Safari (1978)

Door: BV

Wie dacht dat Porsche zich met de Cayenne voor het eerst aan een model waagde dat ook wat anders dan biljartvlak asfalt kan slikken, is eraan voor de moeite. Het sportwagenmerk verliet de geasfalteerde wegen al eerder, al was dat niet met modellen die door Jan Modaal gekocht konden worden. Zelfs niet wanneer die een per ongeluk een dikke portefeuille in z'n achterzak had zitten. We hebben onder meer over de 911 SC Coupé Safari. Een door Porsche speciaal voor de East African Safari Rally gebouwde rallybolide.

Safari Rally

Het in het kort ‘Safari Rally' gedoopte evenement vindt tot vandaag plaats, maar werd al voor de eerste keer georganiseerd in 1953. Over een afstand van meer dan 5.000km werd er geracet in lange dagetappes door Kenia, Uganda en Tanganyika (dat later Tanzania werd). Vooral eind jaren zestig en tijdens de jaren zeventig kon de race op massale media-aandacht rekenen. Voldoende om fabrieksteams aan te trekken. Onder meer Datsun en Ford waren erg actief.

Porsche wilde eind jaren zeventig ook een lepel eer en glorie en schreef enkele speciaal geprepareerde Porsches 911 SC in. Verhoogd, aangedreven door een 250pk en 300Nm sterke 2.994cc zescilinder boxermotor en amper 1.180kg zwaar. Voldoende voor een topsnelheid van 210km/u. De specificaties maken ook gewag van een uitrustingspakket ‘Safari', dat onder meer koplampen, spatlappen en aangepaste bumpers omvat. En laat ons ook nog even een extra lijn reserveren voor de glorieuze en zeer iconische striping van sponsor Martini.

De twee ingeschreven 911 SC ‘Safari' deden het in 1978 (ook het jaar dat de eerste Parijs-Dakar werd verreden) aanvankelijk erg goed en domineerden de eerste etappe. Maar de overwinning glipte later tijdens de wilde rit door jungle en steppe nog door de vingers van het merk. Vic Preston en Björn Waldegaard finishten op de plaatsen 2 en 4.

Het bedrijf uit Stuttgart schreef acht jaar later wel Parijs-Dakar op z'n naam, met een 959 waarin René Metge en Dominic Lemoyne het zand trotseerden. Die tweede hoogpotige Porsche was eigenlijk ontworpen als Group B rallywagen, maar door de almaar grotere vermogens en snelheden werd die categorie te onveilig geacht en geschrapt. Porsche probeerde dan maar wat rendement uit z'n investering te halen door in te schrijven voor de uithoudingsrace. Met succes.