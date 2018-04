Delahaye 135 Competition Court Roadster (1937)

Door: BV

Het is dat de Delahaye 135 Competition Court Roadster bij veilinghuis RM Auctions onder de hamer gaat, of we waren niet spontaan zelf op het pareltje gekomen. Laat staan dat er beeldmateriaal van te vinden was. Er zijn immers slechts twee overlevende exemplaren van de glorieuze creatie van het Parijse automerk over.

Delahaye is één van de vele Europese autobouwers die kopje onder gingen na Wereldoorlog II. Toegegeven, derivaten van modellen uit begin jaren veertig bleven nog in de verkoopslijsten staan tot het bedrijf eerst Hotchkiss overnam (1953) en vervolgens zelf door Brandt (dat onder meer Jeeps voor het Franse leger produceerde tot 1966) werd opgeslorpt in 1956, maar er werden hooguit 600 wagens per jaar gebouwd. Ter vergelijking: Citroën haalde toen aantallen van 30.000 en meer. Een erg hoge taks op nieuwe wagens met een cilinderinhoud van meer dan twee liter betekende dat de modellen van het merk eigenlijk onverkoopbaar waren. Het was meteen het einde van de Delahaye-merknaam die ooit synoniem stond voor luxe en exclusiviteit.

Het was Emile Delahaye die in 1894 het bedrijf oprichtte in het Franse Tours en tot 1901 zelf het roer in handen hield. In die korte tijd bouwde het bedrijf al een reputatie op voor technische innovatie. Oorspronkelijk leverde het bedrijf, zoals destijds gebruikelijk was, rollende chassis aan, voorzien van motor, transmissie en ophanging, maar zonder koetswerk. Daarvoor moest de klant gaan aankloppen bij een koetswerkbouwer van z'n keuze. Onder meer Figoni et Falaschi, Chapron, Frères Dubois, Letourneur et Marchand en Hermann Graber bouwden hun creaties over het onderstel van Delahaye.

135 Competition Court Roadster



De Type 135's werden geïntroduceerd in 1935 en waren onder meer voorzien van een onafhankelijke voorophanging met bladveren, een starre achteras en kabelbediende trommelremmen. De centrale van dienst was een 3,2l zes-in-lijn, een afgeleide van een vrachtwagenmotor van Delahaye, die afhankelijk van de carburatie 95 of 110pk leverde. Wie absoluut het onderste uit de kan wou kon ook opteren voor een 3,6l met minimaal 90 en maximaal 160pk. De snelste variant haalde een top van meer dan 150km/u. Er was keuze uit twee transmissies - een handbediende gedeeltelijk gesynchroniseerde vierbak, of een halfautomaat met even veel verhoudingen.

De Type 135's waren succesvol in de racerij. In 1936 waren ze tweede en derde in de Mille Miglia en in 1938 gingen Delahayes aan de haal met de eerste, tweede en vierde plaats op de 24u van Le Mans.

De 135 Competion Court met onderstelnummer 48667 uit 1937 heeft een Art Deco-koetswerk van Figoni et Falashi, getekend door de Franse kunstenaar en illustrator Géo Ham. De appreciatie voor het werk van beide bedrijven blijkt uit de prijzen die voor hun creaties betaald worden. Een gesloten variant wisselde eind 2013 van eigenaar voor meer dan $ 2 miljoen.

Beeld van de Delahaye 135 Competition Court Roadster is er in de fotospecial.