Jaguar XJ220 (1992-1994)

We schrijven 1984. Een klein team onder leiding van ontwikkelingsdirecteur Jim Randle dromen van een hypermoderne Jaguar met vierwielaandrijving en een 500pk sterke V12 onder de kap. En bedoeld voor productie bovendien, na het zoveelste studiemodel dat dat stadium nooit heeft gehaald.

Prijsloos

Om het gewicht zo laag mogelijk te houden wordt de auto grotendeels uit aluminium opgetrokken. Designer Keith Helfet zich ontfermt over de aerodynamische aspecten van de kat. De XJ220, die zijn naam dankt aan zijn gewenste topsnelheid van 220 mijl per uur, staat vier jaar later te blinken op de British Motor Show, na groen licht van de directie slechts een week eerder. De supersportwagen wordt met open armen ontvangen door het aanwezige publiek en bestellingen lopen vlot binnen. Onder meer de Sultan van Brunei en Elton John kunnen het niet laten hun handtekening te plaatsen. Maar de XJ220 is nog niet productieklaar en er is zelfs nog geen prijskaartje aan verbonden.

Weg met de V12



De auto klaarstomen voor productie neemt ruim vier jaar in beslag. De opvallende deuren worden vervangen door meer conventionele exemplaren, maar dat is koud bier met het nieuws dat kopers daarna te verwerken krijgen. Van de beloofde twaalfcilindermotor is immers geen sprake meer, en dit omwille van het formaat van het blok en de milieuwetgeving. In de plaats wordt de XJ220 met een 3.5 V6 geleverd, geleend uit Rover Metro 6R5 rallywagen en geholpen door twee Garrett-turbo's. Het blok produceert 644Nm koppel, dat voortaan integraal op de achteras belandt via een manuele vijfversnellingsbak, en met 550pk ligt het maximumvermogen bijna even hoog als dat van de V12. En dus ook hoger dan vooropgesteld in '84. Maar zowel bij klanten als bij de gespecialiseerde wordt het nieuws niet bepaald op enthousiasme onthaald.

Snelheidsduivel

In 1989 gaat men aan de slag in een speciaal gebouwde fabriek in Bloxham nabij Oxford. De eerste verkoopbare XJ220 is wel pas twee jaar later een feit. Het model beleeft z'n debuut op de Tokyo Motor Show van 1991 en de prijs is bepaald op £ 361.000. Een verkoopstopper wordt het niet (dat zal in 1994 blijken, wanneer de productie stopt en er nog geen 300 exemplaren het daglicht hebben gezien) maar de XJ220 voldoet wel aan de verwachtingen als het op prestaties aankomt. Naar honderd sprinten neemt voor de Brit minder dan 4 tellen in beslag en met z'n topsnelheid van net geen 350km/u worden eveneens hoge ogen gegooid. Tot 1994 mag de Jaguar XJ220 zich de snelste productieauto ter wereld noemen, waarna de McLaren F1 met die eer gaat lopen.