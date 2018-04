VW Golf II (1983 - 1991)

Door: AUTO55

Na het succes van de eerste reeks leek het de VW-bonzen niet meer dan logisch om de Golf verder te laten evolueren. Generatie twee kreeg een 7,5cm langere wielbasis en een spoorbreedte die vooraan met 2,3cm en achteraan met 5cm was toegenomen. De totale lengte ging er met bijna 1,7cm op vooruit, tot 3,99m, en de breedte met 5,5cm tot 1,42m. Dat er binnenin daardoor meer ruimte vrijkwam, heb je al geraden.

Vanaf 1984 was de katalysator aan beurt en nog eens twee jaar later deden ABS en stuurbekrachtiging hun intrede, met een eerste vierwielaandrijver in het spoor. 1988 was het jaar van "het grote record", waarbij de magische grens van 10 miljoen verkochte exemplaren werd gehaald. Een jaar later had Volkswagen zelfs al een elektrisch aangedreven exemplaar en een hybride klaar - als prototypes weliswaar.

De GTI-uitvoering zag z'n vermogen stijgen van 110/112 naar 160pk, gepuurd uit een 1,8 litermotor, terwijl de GTD het met 80pk moest stellen. Niet erg veel, maar toch 10 paarden meer dan ervoor. Op het einde van z'n carrière in 1991 was de Golf II al 6,41 miljoen keer van eigenaar gewisseld. Wolfsburg zag dat het goed was.