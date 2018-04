VW Golf VI (2008 - 2012)

Door: AUTO55

Daar waar de eerste Golf het nog 9 jaar kon uitzingen werd de zesde generatie al na 4 jaar de laan uit gestuurd. Dat er 'maar' 2,85 miljoen exemplaren verkocht werden, is dus niet zo verwonderlijk. Tenslotte werd de Golf in 2009 nog tot Internationale Auto van het jaar verkozen. Al is dat natuurlijk nooit een garantie op een vlottere verkoop - kijk bijvoorbeeld naar de Nissan Micra in 1992.

Tijdens de ontwikkeling van het voorlopig voorlaatste model kwam het algemene welzijn opnieuw ter sprake en de Golf maakte z'n aspiraties waar door 5 sterren binnen te rijven na de EuroNCAP-crashtests. De knie-airbag was nieuw en werd opgenomen in het basispakket.

Het interieur ging er in z'n geheel op vooruit en de Golf kreeg een dynamischer onderstel, alsook tal van snufjes om het gebruiksgemak te verhogen. Het TSI-aanbod werd uitgebreid - de tweeliter kon voortaan 270pk opwekken - en de zelfontbranders gingen nu als common-rail door het leven. Met het oog op een verminderde dieselconsumptie uiteraard. De koploper wat dat betreft werd alweer Bluemotion gedoopt en kon een normverbruik van 3,8l/100km (99g/km CO2) voorleggen.