VW Golf VII (2012 - heden)

Door: AUTO55

De Golf VII is naar eigen zeggen tot 100kg lichter dan zijn voorganger. Dat heet meegaan met de trends, al is dat natuurlijk niet zonder reden. Maar hij biedt ook meer binnenruimte dan ooit en draagt tal van nieuwe veiligheidssnufjes in zich.

Zijn entree heeft hij niet gemist, want in 2013 mocht hij opnieuw de prijs van Internationale Auto van het jaar in ontvangst nemen. Dit ondanks de wel vaker gehoorde kritiek dat een onafhankelijke achterwielophanging niet meer standaard op alle modellen te vinden is. Pas met een 150pk of meer producerende motor ben je de vervormbare dwarstraverse achteraan kwijt.

Zijn MQB-onderstel deelt hij met verschillende andere modellen binnen de groep, zoals de Audi A3 (de eerste die het kreeg), de Seat Leon enzovoort, en uiteraard is hij ook verkrijgbaar in meer dan één koetswerkvorm - de cabrio ontbreekt voorlopig. Of als GTI, GTD of R. En voor het eerst staan ook een plug-in hybride (Golf GTE) en een volledig elektrisch aangedreven model (e-Golf) in de steigers. Om echt in productie te gaan deze keer.