's Werelds populairste roadster

Door: AUTO55

Roadsters waren lange tijd het alleenrecht van de Britten. Als geen ander verstonden zij de formule voor de 'oer-roadster' met legendarische modellen tot gevolg. Zoals de MG-A en MG-B, de Austin Healley, de Triumph TR's en de guitige Spitfire... zonder de Lotus Elan te vergeten. Deze modelnamen klonken als hemelse muziek in de oren van de echte liefhebbers.

Wat vooraf ging

De eerste plannen voor een Mazda roadster ontkiemden al in het voorjaar van 1979, met aan de wieg Kenichi Yamamoto, Mazda's uitvoerend directeur, en autojournalist Bob Hall (Automotive News), die later in dienst zou treden bij het merk. Onder projectnaam P729 werd een studie gestart voor een lichtgewicht sportwagen (LWS) en het onderzoek liep opgesplitst in Californië en Japan.

In augustus 1984 werd al een eerste kleimodel gerealiseerd. De verdere ontwikkeling werd toevertrouwd aan Mazda North America (MANA) en in januari 1986 kreeg het project P729 officieel groen licht, zodat een pre-productie kon starten. De Mazda MX-5 debuteerde uiteindelijk na een tienjarig voortraject op het salon van Chicago in februari 1989. De Japanners hadden het geheim van een echte roadster goed doorgrond en tot ieders verbazing kwamen ze met een auto voor de dag waarop iedereen bleek te zitten wachten. Nadat het bijzonder aantrekkelijke speeltje zowat de ganse wereld met verstomming had geslagen, inspireerde het weer anderen om opnieuw roadsters te gaan bouwen. Zo reageerden Rover/MG met de MG-F, BMW met de Z-Serie, Fiat met de Barchetta, enzovoort. Maar slechts weinigen overleefden, terwijl de MX-5 al 25 jaar standhoudt.

Recordhouder

De 250.000ste MX-5 staat te pronken in het Australische National Motor Museum. Na zeven en een half jaar productie stond de teller op 400.000 stuks. In 2001 onttroonde hij met meer dan 580.000 stuks zelfs zijn illustere voorganger... de MG-B. Deze stond immers in de autogeschiedenis ingeschreven als 's werelds meest gebouwde tweezits sportcabrio. Het leverde de MX-5 een vermelding op in het 'Guinness World Record Book' als meest verkochte roadster wereldwijd. Die titel draagt hij vandaag nog.