Opel doet de Grand Prix de Lyon van 1914 nog eens over

Door: BV

Opel keert na 100 jaar terug naar de Grand Prix de Lyon. Of op z'n minst naar de locatie, want het evenement bestaat al decennia niet meer. In 1914 verscheen het merk daar aan de start met drie racewagens die het nu nog eens dunnetjes over zullen doen.



Meerijdende mechanieker



De GP wagens die exact een eeuw geleden werden bestuurd door Carl Jörns, Emil Erndtmann en Frans Breckheimer waren voorzien van een versnellingsbak met vier verzetten zonder synchronisatie. En zonder degelijke remmen (handbediend en enkel op de achterwielen), stuurbekrachtiging, bandengrip of zelfs gordels was het naar hedendaagse normen best een hachelijke onderneming.



De piloten werden elk bijgestaan door een mechanieken die meereed. De bestuurder had al zo’n klus aan het besturen van het voertuig dat de bijrijder de wijzertjes in de gaten moest houden. En destijds moest hij ook manueel (met een handpomp) de benzinedruk regelen. En het is niet dat het er echt traag aan toe ging - de auto’s haalden ook al een top van 160km/u.



Groene Monster



Naast de drie originele wedstrijdwagens zal Opel ook het ‘Groene Monster’ tentoonstellen. Die heeft een (ga even zitten) 12,3l grote motor die 260pk en zo maar eventjes 700Nm trekkracht opwekt. Met nauwelijks meer dan veredelde fietsbanden om het vermogen over te brengen zal de rijervaring best te omschrijven zijn als ‘avontuurlijk’.