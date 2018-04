Monsterlijke Fiat S76 rijdt voor het eerst in 100 jaar

Door: BV

De Fiat S76 was de snelste auto ter wereld, in 1911. En dat is niet eens officieel. Om de snelheidskroon te stelen van Mercedes bouwde Fiat twee exemplaren. In het Engelse Saltburn Sands was het model de snelste over de vliegende mijl en later dat jaar werd het exemplaar over de vliegende kilometer nog eens geklokt op 217km/u. Een meting die overigens plaatsvond in ons land. Oostende, om precies te zijn. Niemand ging ooit sneller, maar een officieel record werd het niet, omdat Fiat niet in staat was om binnen het uur de stunt te herhalen in omgekeerde richting.

Ontmanteld

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontmantelde Fiat één van de twee exemplaren in een poging om z’n technische geheimen uit de handen van rivaliserende constructeurs te houden. Een tweede exemplaar werd verkocht aan een Russische aristocraat (Boris Soukhanov). Na de oorlog kwam de S76 in Oostenrijk terecht. Daar werd hij gemoderniseerd en ingezet als een ‘Fiat Racing Special’. Daarna geraakte het model in onbruik en verval, maar het verging niet.

Restauratie

In 2003 werd de nog bestaande doch gemoderniseerde S76 gekocht door de Britse enthousiast Duncan Pittaway. Hij wist ook de motor van het ontmantelde exemplaar te lokaliseren. Een viercilinder die zo maar eventjes 28,5 liter cilinderinhoud had. Dat verklaart de ronduit monsterlijke afmetingen van de auto. Maar de motor wekte wel 290pk op.

De afgelopen 10 jaar werd het model gerestaureerd. Alle nog bestaande originele onderdelen werden gered. Het gaat dan onder meer over de motor, assen, pedalen, het stuurhuis en het complete chassis. De rest werd gereconstrueerd op basis van de originele ontwerptekeningen.

Opnieuw in actie

Eind deze maand komt de Fiat S76 weer in z’n originele vorm in actie. Ruim 100 jaar na z’n vorige publieke optreden zal het model te zien zijn op het Goodwood Festival of Speed. Dat gaat door van 26 tot 29 juni.