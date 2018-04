DKW GT Malzoni is Braziliaanse schone

Door: BV

Voor het merk met de vier ringen zich tot Audi omdoopte, was het DKW. Een bedrijf met een erg rijke auto- en motorgeschiedenis, waar we in deze rubriek al meermaals aan raakten. En tegelijk ook een bedrijf dat zich erg vroeg internationaal profileerde. Al in 1956 trok DKW, als onderdeel van Auto Union, de Braziliaanse markt op met ter plaatse gebouwde modellen. Dat zit de Brazilianen zo hoog dat Audi er nu zelfs een DKW-museum opent - ze beschouwen het er immers als een merk van eigen bodem.

Drie modellen

Het zwaartepunt van de nieuwe expositie zijn drie modellen. De eerste is de DKW Belcar (één van de laatste DKW’s ooit om te worden gebouwd), en er is de DKW Fissore. Die combineerde Duitse mechaniek met een Italiaanse styling. Maar de topper is echter de DKW GT Manzoni. Die coupé kwam alleen in Brazilië op de markt en een verkoopstopper was het niet. Er zijn er slechts 35 van gebouwd.

Nog altijd populair

Hoe populair DKW nog steeds is in Brazilië moet blijken uit twee anekdotes. Zo zou voormalig F1 Wereldkampioen Emerson Fittipaldi een DKW helemaal tot schroot gereden hebben tijdens een familie-uitje. Hij was toen twaalf. En omdat we ook graag een graantje meepikken van de heersende voetbalgekte sleuren we er ook voetballegende Pelé even bij. Die haalde z’n rijbewijs met een DKW. Een jaar nadat hij met z’n ploeg de World Cup won.