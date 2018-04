Alfa Romeo B.A.T. 5

In 1953 was aerodynamica nog veeleer idee dan wetenschap. En er werd duchtig geëxperimenteerd. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende probeersels was de B.A.T. (van Berlinetta Aerodynamica Tecnica). Gebaseerd op de Alfa 1900 Sprint met een koets van Bertone. Het was zo’n succes dat hij in 1954 werd gevolgd door de B.A.T. 7 en de B.A.T. 9 werd voorgesteld in 1955. Uiteraard allemaal uitsluitend als studiemodel.