De ontwerper van deze Ford 021C uit 1999 verkast naar Apple

Door: BV

De Ford 021C werd maar raar bekeken in 1999. Design-baas Mays had toen immers een buitenstaander binnengehaald voor het ontwerp van een concept car. Eén die bekend stond omvallen van z’n meubeldesign, huishoudtoestellen en camera’s. En ook de opdracht beviel niet, want de kleine innovatieve vierzitter onderlijnde alles waar Ford destijds (zeker voor de Amerikaanse markt) niet goed in was. Het kleintje had een compacte maar krachtige 1,6l viercilinder, een automaat (weliswaar met slechts vier versnellingen want wat anders wat niet beschikbaar) met druktoetsbediening op het stuurwiel, een multilink-achteras en meer van dat soort aardigheidjes die onderstreepten dat de grote Amerikaanse SUVs van het bedrijf niet zo zeer bij de tijd waren.

Gekke naam

En tot overmaat van ramp werd er dan nog een gekke naam opgekleefd ook: 021C. Dat is immers gewoon de pantoon-kleurcode voor het gebruikte oranje. Een beetje vervelend wel, aangezien het model later ook nog in een andere kleur werd gestoken. Het is ons niet bekend of de concept tegelijk werd hernoemd.

Musea

De 021C had een erg klassiek drievolumedesign, was erg compact, zag er een beetje uit als een speelgoedauto, maar blijkt designmatig wel erg bestand te zijn tegen de tand des tijds. Hij was onder meer al te zien in het London Design Museum en de Gagosian Gallery in New York.

Marc Newson

Destijds werd z’n uitstap naar autodesign bekritiseerd, maar ontwerper Marc Newson was toen al niet meer van het voetstuk te halen. Newson is een superster in het designwereldje. En vandaag wordt de sector helemaal gek omdat Apple hem heeft binnengehaald als Senior Vice President voor de designafdeling.