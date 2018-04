VW New Beetle RSi (2001 - 2003)

Door: AUTO55

Terwijl het oermodel van de Volkswagen Kever nog steeds in productie was, werd in 1997 de New Beetle gelanceerd. Daarmee werd vooral ingezet op tienermeisjes uit de VS. Maar de New Beetle bleek niet meer dan een veredelde Golf IV met een forser prijskaartje en werd daardoor lang niet door iedereen gesmaakt. Laat staan dat het model sportief ingestelde harten sneller deed slaan. Tot de komst van de New Beetle RSi.

Zescilinder

Volkswagen Individual werd de opdracht gegeven om van de New Beetle een circuitwaardig monster te maken. In 2001 was er resultaat. De New Beetle met RSi-badge kreeg de 3.2-liter VR6 uit de Passat en Corrado ingeplant en was hierdoor goed voor 224pk. Dat vermogen werd via een manuele zesversnellingsbak aan VW's 4Motion-vierwielaandrijfsysteem overgeleverd. De prestaties? Een nul-naar-honderdtijd van 6,4 seconden en een top van 225km/u. Onderhuids was vooral de achterste wielophanging stevig onder handen genomen.

Dankzij z'n nieuwe koetswerk was de RSi ruim 8 centimeter breder dan een gewone New Beetle. Grote luchthappers markeerden de voorkant en achteraan tekenden twee einddempers present. Al was de grootste blikvanger natuurlijk de enorme achtervleugel om voldoende neerwaartse druk te kunnen genereren. Steunen deed de RSi op 18-duims lichtmetaal van OZ.

Exclusief speelgoed

VW's nieuwe imagobooster was natuurlijk geen koopje. Een nieuw exemplaar kostte meer dan de instapversie van de Porsche 911, wat het aantal potentiële kopers natuurlijk beperkte. Volkswagen besloot dan ook om maximaal 250 exemplaren in elkaar te vijzen. Een kwestie van het model exclusief en gegeerd te houden. Bekende problemen van de New Beetle RSi zijn een korte levensduur van de banden achteraan en geluidsoverlast in de cabine.