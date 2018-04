Deze Skoda 966 Supersport was een topper in 1950

Door: BV

Tsjechië 1950. De Duitsers waren buitengekuist en de Communisten hadden er de dictatuur nog niet gevestigd. En daar probeerde Skoda zich in de moeilijke naoorlogse jaren weer op de kaart te zetten. Iets waar, zo is algemeen bekend, autosportsuccessen bij kunnen helpen.

Skoda 966 Supersport

Daarom bouwde Skoda in 1950 drie racewagens, aangedreven door een atmosfersische 1,1l benzinemotor. Tweezitters die hun geluk konden gaan zoeken in het Grand Prix-circuit. Het debuut was voor de GP van Tsjechoslowakije op 24 september dan datzelfde jaar. Geen slecht debuut overigens, want de auto einde tweedes in z’n klasse (tot 1100cc).

Almaar meer vermogen

“ Dat maakte van de 966 Supersport officieel de snelste auto van het land ”

Natuurlijk vonden de ingenieurs bij Skoda manieren om almaar meer vermogen op te wekken. Zo werd de motor al snel uitgeboord tot 1.221cc. En later kwam er een experimentele motor in met 1500cc. Die had tot vier carburatoren en twee compressors. En zo leverde een racewagen die voor het eerst met 90pk werd opgesteld, toch alweer meer dan 180pk. In de herfst van 1953 reed de plaatselijke racepiloot Vaciav Bobek er 197,8km/u mee. Dat maakte van de 966 Supersport officieel de snelste auto van het land.

Het laatste exemplaar

De eerste twee Skoda Supersport zijn verloren gegaan. Maar de laatste werd geraced tot 1962 en was erg lang in het bezit van de Slovaakse racepiloot Ivan Micik. In 2007 kocht Skoda de auto op voor z’n museum. De auto is inmiddels piekfijn gerestaureerd en is nu te bekijken bij de hoofdzetel van de constructeur.