Shorty: minder Mustang is meer waard

Ontbreekt er niks? Als de kleine Mustang oldtimer op autoshows opduikt, zetten bezoekers grote ogen op. "Shorty" is een gedrongen Mustang - en toch bijna een half miljoen euro waard.

Legendarische grote broer

De Ford Mustang is Amerika's autolegende bij uitstek. In 1964 stond de auto zelfs model voor een nieuw autotype: de pony car. Die moest betaalbaar, compact, gestileerd en sportief zijn. De eerste generatie Mustang was zo succesvol dat de auto letterlijk uit de handen van de dealers gerukt werd. De eerste ideeën voor de auto zagen er echter heel anders uit. Het studiemodel Mustang 1 was een lichtgewicht tweezitter met viercilinder middenmotor. Dat het uiteindelijke productiemodel toch een vierzitter werd, had te maken met het feit dat de Mustang geschikt moest zijn voor dagelijks gebruik.

Mustang Shorty

Hoewel de Ford-designers hun visie hadden van een echte sportwagen met twee zitplaatsen waaraan ze halsstarrig vasthielden, kwamen de meeste studies helaas nooit verder dan de tekentafel of kleimodel. Eén enkele tweezitter geraakte echter wel op de Amerikaanse wegen: een sterk ingekorte Mustang ontworpen door Vince Gardner in 1964 en gebouwd door een Ford-toeleverancier. Die sneed maar liefst 40cm carrosserie tussen portier en kont weg en plaatste een krachtige V8 onder de motorkap. In het milieu kreeg deze Mustang de toepasselijke naam "Shorty".

Uniek stuk

De managers van Ford liepen niet warm voor "Shorty". En zo bleef het dus ook bij slechts één enkel exemplaar. En daar kan je nu op bieden. In maart 2015 zal de mini-Mustang met de grappige bijnaam verkocht worden op een veiling in Florida. Geschatte waarde: tot $ 600.000. Een hele hoop geld voor een ultrakorte auto.