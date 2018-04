Peperdure Citroën CX komt vanachter het IJzeren Gordijn

Door: ADD

In Parijs werd een echte DDR-klassieker geveild: een speciaal voor Erich Honecker bestelde, gestretchte Citroën CX.

De geschiedenis besliste er anders over

In oktober 1989 vierde de DDR met veel pracht en praal zijn 40ste verjaardag. Een reden om de Franse president François Mitterrand voor een staatsbezoek uit te nodigen, maar het zou anders lopen. Ondanks de vreedzame revolutie die aan de gang was en het einde van de DDR onmiskenbaar aankondigde, bestelde Honecker, de Staatsraadvoorzitter van de Duitse Democratische Republiek, het vlaggenschip van Citroën, een CX, om zijn gasten adequaat te ontvangen. En het was niet de eerste de beste CX, maar een door de Zweedse carrossier Nilsson verlengd exemplaar. Het gespecialiseerde bedrijf had eerder al enkele Citroën en Volvo staatsvoertuigen voor de DDR uitgerekt.

Veilingsprijs hoger dan verhoopt

Twee exemplaren van de lange CX had de DDR voor het bezoek van Mitterand besteld. Prijs per voertuig: 120.000 Zweedse kronen, op dat moment ongeveer € 18.000. Prominent staatsbezoek heeft de Nilsson-CX helaas nooit mogen vervoeren. De Berlijnse Muur viel voor Mitterrand kwam. De DDR was geschiedenis. De twee verlengde CX'en werden verkocht. En onlangs ging in Parijs een van beide onder de hamer: € 95.360. Dat indrukwekkend bedrag overtrof ver de verwachtigen. De schattingen gingen namelijk van € 40.000 tot 60.000.

Met zijn tijd mee

De zopas geveilde Honecker CX heeft een met 40cm verlengde wielbasis, slechts 17.500 km op de teller en is rijkelijk uitgerust. Een tegen de rijrichting in geplaatste extra zitbank, kan neerklappen zodat de passagiers achteraan eindeloos beenruimte ter beschikking hebben. De grijze velours zitplaatsen beantwoorden compleet aan de toenmalige tijdsgeest. Aan boord is er bovendien: airconditioning, automatische transmissie, elektrische ramen, rolluiken, stuurbekrachtiging, koplampsproeiers, leeslampjes, net als sirene en zwaailichten. 136pk maakt van de CX zeker en vast geen race-auto, maar een stuk onbetaalbare geschiedenis is het beslist.