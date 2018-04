​40 jaar VW Polo

Door: ADD

Eerst de Passat in 1973 en vervolgens in 1974 de Scirocco en de Golf: midden de jaren zeventig renoveert Volkswagen vlijtig het eigen modellengamma. Enkel een instapmodel onder de Kever ontbrak er nog aan. En dat had zustermerk Audi wel toen in 1974 de Audi 50 op de markt verscheen. Zonder noemenswaardige optische en technische wijzigingen krijgt de kleine Audi er een tweelingsbroer bij. Volkswagen geeft hem de naam Polo, naar de gelijknamige sport om de band met de Golf te etableren.

Een spartaanse Audi 50

Opdat de twee modellen niettegenstaande hetzelfde koetswerk en dezelfde technologie elkaar niet in de weg zouden rijden, presenteert VW de Polo als de budgetvriendelijke variant van de Audi 50. Diens motoren van 50 of 60pk moesten plaats maken voor een 0.9 viercilinder met 40pk en de standaarduitrusting bevatte enkel het hoogstnoodzakelijke. Als Audi korte tijd later (in 1978 al) beslist om zich uit het segment van de kleine auto's terug te trekken, ziet VW de kans schoon om de Polo op te waarderen. Hij krijgt motoren tot 60pk, wordt 'comfortabeler' en kan zich in 1977 verheugen op een sedanvariant, die in Duitsland Derby zal heten.

Snel van I naar II

Dat in 1981, slechts zes jaar na de geboorte van de Polo I al een navolger op de markt komt, toont aan dat VW niet al te zeer tevreden was over hun kleinste spruit. De Polo II, nog steeds heel spartaans, maar wel al heel wat uitvoeringen rijker, zal twee keer zo lang in de catalogus blijven staan.