​60 jaar Goggomobil

Door: ADD

De belangrijkste tegenspeler van BMW's dwergauto Isetta in de jaren vijftig was de Goggomobil van Hans Glas GmbH, een fabrikant van landbouwmachines en scooters gevestigd in het Zuid-Duitse Dingolfing.

Vierzitter met scootermotor

Hoewel het autootje visueel meer aan een gewone auto herinnerde dan zijn concurrent uit München volgden beide een vergelijkbaar recept. Voor de aandrijving zorgt boven de achteras een tweecilinder-tweetaktmotor die met zijn 13,6pk een topsnelheid van 74km/u haalt. En ook de kleine Glas, waarvan de naam is afgeleid van het koosnaampje voor de kleinzoon van Hans Glas (Goggi), kan worden bestuurd met een motorrijbewijs, ook al biedt hij plaats aan vier personen. Waarin hij zich dan wel onderscheidt van de Isetta? De prijs. Hij kostte namelijk meer, de basisprijs lag rond de 3500 mark (ca. € 1800). Een Isetta was er al vanaf 2580 mark.

Meer dan 284.000 exemplaren

Van de twee Beierse dwergjes was de Goggomobil het succesvolst. Als de productie eind 1969 stopgezet werd, waren er meer dan 284.000 stuks van gemaakt. Het leeuwendeel daarvan waren sedanmodellen, maar ook de in 1957 geïntroduceerde coupé was best populair. Wat Glas stimuleerde om ook 'volgroeide' modellen op de markt te zetten en daartussen zaten zelfs bestelwagens en enkele wondermooie sportcoupés en cabrio's.

Hans Glas GmbH wordt BMW-Werk Dingolfing

En net dat uitgebreide modellengamma zal Hans Glas uiteindelijk de das omdoen. Gelukkig is het bedrijf ondertussen aantrekkelijk genoeg om door een grote autofabrikant voor een hoop geld overgenomen te worden. Ironisch genoeg koopt BMW de firma in 1966. Vandaag is de BMW-fabriek in Dingolfing zelfs de grootste productieplant van de BMW Group, er rollen ongeveer 1.500 auto's per dag van de band.