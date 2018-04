Willys Jeep waterbestendig dankzij asbest

Door: BV

De Willys Jeep heeft vele fans. Hij was dan ook verre van onbelangrijk in het keren van het tij tijdens de tweede wereldoorlog. Hij was sneller, multifunctioneler en tegelijkertijd eenvoudiger dan de alternatieven van de Duitsers. Maar hij was ook behoorlijk onveilig en had enkele twijfelachtige designkenmerken. Van gordels had toen nog niemand gehoord, maar de inzittenden laten plaatsnemen bovenop de benzinetank in een voertuig dat bijna zeker onder vuur genomen zou worden, daar was beter wat langer over nagedacht. Er wordt dan ook wel eens gegrapt dat de Willys Jeep meer doden maakte dan de Duitsers. En dat kan wel op meer dan één manier zijn…

Waterploeteraar

Voor acties met waterlandingen bedacht de legerleiding destijds een procedure die garandeerde dat de Jeeps ook in water van meer dan één meter hoog bleven draaien. Met een snorkel, natuurlijk, maar er moesten ook een hele resem onderdelen waterdicht gemaakt worden. Daarvoor werd een wondermiddel uit die tijd ingeschakeld: asbestpasta. Iets waarvan de geschiedenis leerde dat het erg kankerverwekkend was. En er kwamen nauwelijks of geen beschermende voorzieningen aan te pas. Kijk maar even naar de instructievideo die we op het Auto55-youtubekanaal hebben gezet.