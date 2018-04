25 gemiste kansen uit 25 jaar autogeschiedenis

Lotus Elan (1989-1995)

Dik een maand voor de omschakeling naar het nieuwe decennium ging de Lotus Elan II in productie. Succesvol is die opvolger van de klassieke Elan, dat model stond voor de eerste Mazda MX-5, echter nooit geworden. Dat had niets te maken met snelheidsgebrek (de turboversie van de door de Britten geprepareerde Isuzu-zestienhonderd produceerde toch 164pk), wel met het feit dat de nieuweling voor- in plaats van achterwielaangedreven was (de enige voorwieltrekker ooit met Lotus-badge), dat zijn productiekosten veel te hoog laten én - last but not least - omdat zijn voorkomen amper kon bekoren. De beste beschrijving is 'een veel te heet gewassen cabrioversie van de toenmalige Esprit'. Leuk om te weten is dat de Elan II achteraf ook onder Kia-vlag is verschenen.