Stout Scarab 1934: de eerste monovolume ooit

Door: VG

William Bushnell Stout (1880 - 1956) was een Amerikaanse ingenieur, uitvinder en autojournalist. Hij zette zijn eerste stappen in de automobielwereld als ingenieur bij Packard Motors in Detroit, waarna hij naar de luchtvaartafdeling van het merk verhuisde. Hij bouwde de eerste volledig metalen vliegtuigen en ook het ontwerp van de vrijdragende vleugel met interne versteviging wordt aan hem toegeschreven. Vervolgens richtte hij in 1923 zijn eigen bedrijf op, de Stout Metal Airplane Company, maar Ford kocht dat in 1924 op. Dan maar terug naar zijn eerste liefde, de auto. In de vroege jaren dertig riep Stout de hulp in van de Nederlandse vliegtuigontwerper John Tjaarda (Joop van Tjaarda Sterkenburg) bij de ontwikkeling van een revolutionaire auto. Die moest aerodynamisch, ruim en comfortabel worden, en moest bovendien dienst kunnen doen als rollend kantoor.

De eerste monovolume ooit



Het eerste prototype van de Stout Scarab werd geboren in 1932. Aan hij beantwoorde aan het verlanglijstje: aerodynamisch, je hoorde binnenin nauwelijks lawaai op volle snelheid en hij was ruim. Het monocoque chassis in aluminium liet toe om de motor (Ford 2.3L V8 met handgeschakelde driebak en 85pk) direct boven de achteras te plaatsen. Op die manier kreeg je een perfect vlakke vloer met veel binnenruimte.

De Stout Scarab wordt beschouwd als de eerste monovolume in de autogeschiedenis, met een halve eeuw voorsprong op het beroemde Franse ruimtewonder met de diamant. Deze Scarab kon met tweemaal meer binnenruimte uitpakken dan de andere auto's, met behoud van vergelijkbare buitenafmetingen. Omdat hij gemonteerd was op een onafhankelijke ophanging met schroefveren was hij behoorlijk comfortabel. Het interieur was erg goed afgewerkt voor die tijd met edele materialen zoals leder, chroom en hout. De zetels waren verstelbaar (uit de luchtvaart gehaald), er zaten drie sigarettenaanstekers in en er stond een tafel voor de achterbank, wat hem de bijnaam ‘’Car with a Bar’’ gaf.

Zijn tijd te ver vooruit



Tevreden met zijn concept, richtte de ingenieur de Stout Motor Car Company in 1934 op. Stout hoopte een honderdtal Scarabs per jaar in zijn kleine fabriek in Dearborn, Michigan te kunnen produceren. Maar het publiek waardeerde de geavanceerde stijl en techniek niet. Uiteindelijk zouden er slechts 9 Stout Scarab gebouwd worden. Dat de auto een paar jaar na de crash van Wall Street, verkocht werd voor $ 5000 per stuk (dat zou vandaag ongeveer $ 100.000 zijn) wakkerde de verkoop wellicht ook niet aan. De gemiddelde Amerikaan gaf op dat moment tussen de $ 500 en 700 aan een nieuwe auto uit.

Road trip

Ron Schneider, de gelukkige eigenaar die trots poseert voor en in dit magnifiek exemplaar besteedde twee jaar aan de restauratie van een Stout Scarab. Eenmaal voltooid, doorkruiste hij twee keer de US. Hij ontmoette zelfs de kleinzoon van William Stout, in Phoenix. En volgens die laatste werd de Scarab in zijn tijd als lelijk beschouwd, maar heeft hij nu een cultstatus als vertegenwoordiger van de art deco. Hij voegde er ook aan toe dat het exemplaar van Schneider er exact uitziet zoals het beeld dat hij uit zijn kinderjaren ervan overgehouden heeft.