Alfa Romeo Brera

In vergelijking met de andere auto’s in de lijst oogt de Brera opvallend rond en wulps. Het bewijs dat Giugiaro en z’n team zich aan de tijdsgeest konden aanpassen. Maar hij blijft een beetje apart, zoals steeds het geval was bij Italdesign Giugiaro. Om mee te rijden was de Brera een teleurstelling, om naar te kijken niet.