​25 jaar Renault Clio

Door: ADD

De wissel van de Renault 5 naar de Clio kan je bezwaarlijk een revolutie noemen. Een (berekende, zo zal later blijken) gok daarentegen was het wel. De Fransen positioneren hun kleintje voortaan doelbewust iets hoger dan zijn Spartaanse voorganger. En die was met ongeveer negen miljoen verkochte exemplaren een regelrecht succes.

Alles erop en eraan

De Clio als een volwaardige auto (want er is plaats voor vier volwassenen en zelfs voor hun bagage) in het segment van de kleine auto's plaatsen, blijkt een strategie te zijn die werkt. Klanten happen toe en zelfs de experts weet hij te overtuigen. In 1991 wordt de Clio "Auto van het Jaar ' en dat was in die tijd een prestigieuzere titel dan nu het geval is. De Fransman is goed uitgerust en biedt in de hogere prijsklassen zelfs een vleugje luxe. De motoren lijken op papier niet zo sterk, weten zich echter ambitieus te gedragen en kunnen met de 900-kilogram zware auto vlot overweg. Het lage gewicht helpt ook bij de rijdynamiek. Zowel in de stad als op de snelweg is de Clio behendig.

Aap komt uit de mouw

Als hij drie jaar op de markt is, wordt pas echt echt duidelijk waarom Renault hun kleinste telg dermate opgewaardeerd had. Ze komen namelijk met de nog kleinere Twingo, die met zijn pittig design en intelligent ruimteconcept tot cult-auto zal uitgroeien.