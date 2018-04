Laurin & Klement Voiturette A (1905) is de eerste Skoda

Door: BV

Het is pas sinds de overname van het merk door Volkswagen Group dat Skoda in West-Europa echt een deuk kan maken in de verkoopscijfers. Maar het merk hoort tot de oudste autoconstructeurs ter wereld. Het is al 110 jaar geleden dat de productie startte in Mlada Boleslav.

Eind oktober 1905 stelde Laurin & Klement - dat in 1925 door het industriële agglomeraat Skoda werd gekocht - de Voiturette A voor. Die ‘paardenloze koets’ werd voorgesteld als een nieuwe uitvinding in de Allgemeine Automobil-Zeitung die van 1900 tot 1938 wekelijks verscheen. De Voiturette van Václav Laurin and Václav Klement kwam 10 jaar na de oprichting van hun fietsfabriek en 6 jaar na de bouw van hun eerste motorfiets.

Kleine auto

Voiturette is uiteraard gewoon Frans voor ‘klein autootje’. De creatie werd aangedreven door een 1.005cc tweecilindermotor met waterkoeling. Die ontwikkelde 7pk en had een topsnelheid van om en bij de 40 km/u. De auto beschikte over drie versnellingen vooruit en één achteruit. Laurin & Klement bouwde er 44 stuks van, wat in die tijd verre van slecht was.

De twee Tsjechische ondernemers hadden al vanaf 1901 hun weg naar de auto gebaand. Dat jaar stelden ze immers een quadricycle voor. Een vierwielige creatie die je zou kunnen beschouwen als een fiets met een motor en vier wielen. Laurin & Klement opteerden toen al wel voor een stuurwiel in plaats van een stang. Erg innovatief.