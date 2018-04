Porsche 928 (1977 - 1995): In de schaduw van de 911

Door: HM

In de jaren ’60 en ’70 zat Porsche zeer goed met zijn roemruchte 911. Deze bleek een schot in de roos. Toch wou Porsche liever niet op 1 paard wedden. Wat als z’n publiek uitgekeken zou raken op dit succesnummer?

Daarom werd er reeds in 1971 grondig nagedacht over een mogelijke alternatief. Een nieuw concept waarvoor Porsche bereid was te investeren in jaren van onderzoek en zware testsessies. De 928 had de ambitie om de prestaties en het rijgedrag van een sportwagen te combineren met het comfort en uitrusting van een luxewagen. Op die manier wou Porsche een breder publiek aanspreken. Lees: de gefortuneerde autoliefhebber die de puur sportieve en soms nukkige, moeilijk te hanteren 911 te uitgesproken sportief vond.

De nieuwe 928 moest een aanvulling vormen op de stilaan verouderde 911. En had de taak om klaar te staan voor het geval de 911-serie niet meer kon voldoen aan de op til zijnde strenge veiligheidsnormen in de VS of strenge milieu-eisen wat betreft uitlaat- en geluidsemissies.

Ook visueel wou Porsche de 928 duidelijk onderscheiden van de 911. Een heel ander profiel, een uitgesproken wigvorm, geïntegreerde kunststofbumpers in de koetswerkkleur, vooraan waren er opklappende kikkerkoplampen, en achteraan een opvallende dikke achterbumper met ingewerkte achterlichten. Binnenin moest de 928 comfortabel en luxueus aanvoelen.

Trendsetter

Het studiewerk en investeringen resulteerden in 1977 in de fonkelnieuwe 928, een technisch complex voertuig met veel pneumatica, stekkerverbindingen en elekrische bekabeling. De 928 had als eerste een transmissie met dubbele, droge koppeling. Hij was ook een trendsetter in het gebruik van lichtgewicht materialen: motorkap, voorspatborden en deuren werden vervaardigd uit aluminium. De carrosserie bestond uit gegalvaniseerd staal.

De nieuw ontwikkelde "Weissach-achteras" corrigeerde het spoor tijdens veranderingen in de belasting en droeg aanzienlijk bij tot het goede rijgedrag. Met het gevolg dat de 928 makkelijker te besturen was dan de nukkige 911. De motor werd vooraan gemonteerd terwijl de transmissie en het differentieel volgens het ‘transaxle’-recept bij de achteras werden ondergebracht. Die opstelling bezorgde de 928 een ideale gewichtsverdeling van bijna 50% op voor- en achteras. Met deze constructie kreeg de 928 zowaar een kofferruimte.

De Porsche 928 werd gelanceerd met een forse 4,5 liter V8-motor. Een watergekoelde aluminiummotor met hydraulische klepstoters en voorzien van een mechanische brandstofinjectie (Bosch K-Jetronic). Goed voor 240 pk en een zeer hoog koppel: 350 Nm bij 3600 t/min.

Wat betreft rijprestaties was de 928 evenwel anders gepositioneerd dan de 911. Ondanks het gebruik van diverse lichte materialen bleek de 928 evenwel geen lichtgewicht sportwagen. Hij zette 1.450 kg op de weegschaal. Eind jaren ’70 woog de gemiddelde 911 slechts 1160kg. Niet verwonderlijk dat wat betreft sportieve rijprestaties, de 911 met z’n kleinere motor, de 928 kon overklassen.

Comfort en veiligheid

De 928 had veel aandacht voor comfort: geen spartaans dashboard, geen beenharde vering, geen overmatig motorlawaai, en indien gewenst automatisch geschakeld. Ook de veiligheid kreeg veel aandacht. Porsche hanteerde voor z’n 928 de slogan "van 0 tot 100km/h en terug naar 0 in slechts 10 sec" om te benadrukken dat zowel acceleratie- alsook remvermogen uitmuntend waren.

Naar goede Porsche-traditie werd de 928 gedurende z’n gehele bouwperiode constant verbeterd. Zowel op vlak van prestaties, alsook veiligheid en luxe. Reeds in 1980 komt er de 928 S (Sport), de motor werd wat groter (4,7 lit) en krachtiger: 300pk. Er kwamen spoilers, de voertuighoogte werd met 3cm verlaagd, een betere downforce, verbeterde stroomlijn, dus ook een hogere topsnelheid.

De 928 kreeg ook uitgerekte achterlichten en vooraan werden zwevende remklauwen gemonteerd. Vanaf ’82 waren er elektrisch verstelbare stoelen, vanaf ’84 was er ABS beschikbaar. De 928 beëindigde z’n carrière in 1995 met het model GTS, voorzien van een 5.4l motor en 350pk.

Ondanks het feit dat de Porsche 928 in 1978 door een internationale jury als eerste en enige sportwagen verkozen werd tot "Auto van het Jaar", kon de trouwe Porscherijder evenwel nooit de 911 afzweren. De 928 werd al vrij snel geconfronteerd met een dalende verkoop en inruilwaarde. De 911 daarentegen bleek een tijdloos succesnummer.