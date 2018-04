Dit zijn de top 55 duurste auto's ter wereld

Klassiekers kunnen een goede belegging zijn. Vooral dan als, zo zal blijken, je je beperkt tot de bekende namen. Die zijn in geen tijd van erg duur naar erg onbetaalbaar geëvolueerd. Hoe duur? Wel, dat lees je in deze lijst met de 55 duurste auto’s op een veiling ooit. Daarin is overigens ook goed nieuws, want wie wat verder kijkt dan z’n neus lang is, vindt pareltjes die aan de blik van de superrijken ontgaan. We vermelden de prijzen in dollar omdat de meeste van deze auto’s in die munteenheid zijn afgerekend.