Caimano: Alfa Romeo stoft ruimteschip uit de seventies af

Door: BV

Eind deze week opent in Bremen het klassiekersalon. Dat staat in het teken van de jaren zeventig. Voor Alfa Romeo (dat toch niet in het nieuws kan komen met nieuwe modellen) de kans om nog eens een oude concept car af te stoffen. En niet de minste… deze Caimano kwam in 1971 uit de pen van Italdesign Giugiaro gerold en werd op het Autosalon van Turijn. getoond Het was een uitgesproken hoekige en futuristische visie op de automobiel.

Wigvorm

Giugiaro nam de dan nog te lanceren Alfasud als basis, maar kortte het onderstel in. De A-stijl werd weggelaten. Bovenop het uitgesproken wigvormige koetswerk kwam een koepel in plexiglas. De B- en C-stijl waren ter compensatie vormgegeven als rolbeugels die de inzittenden afschermden. Aan de binnenzijde was de Caimano al bijna even futuristisch. De instrumenten waren ondergebracht in twee kokers. En je lag in de zetels, eerder dan erin te zitten.

De aandrijving was overgenomen uit de hierboven reeds vermeldde Alfasud. Een boxermotor, dat wel. Met een laag zwaartpunt. Maar hij was slechts 1,2l groot en wekte amper 68pk op. Niet meteen ‘exotisch’. Maar de Caimano diende ook gewoon om naar te kijken, niet om mee te rijden.