Peel P50: 's werelds kleinste auto onder de hamer

De Peel P50, geproduceerd tussen 1962 en 1965 door Peel Engineering op het Britse eiland Isle of Man, is een cultautootje. Niet alleen vanwege die ene hilarische Top Gear aflevering waarin Jeremy Clarkson met de Peel P50 door Londen en door het BBC-gebouw tuft. De Peel P50 is eenvoudigweg verfrissend anders met zijn koetswerk uit glasvezel en drie wielen. Zelfs de originele Mini lijkt een reus naast hem. Sinds 2010 is hij volgens het Guinness Book of Records dan ook officieel de kleinste ooit gebouwde productie-auto ter wereld.

Slechts 50 originele P50's bouwde Peel Engineering in de jaren 1960. Van slechts 26 exemplaren weten we dat ze nog steeds bestaan. En een daarvan komt op 12 maart onder de hamer van het veilingshuis RM Auctions terecht. Een volledig gerestaureerde P50 uit 1964.

Een hoop geld

In de sixties kostte de basisversie van het micro-autootje 199 pond (dus zo'n € 255). Maar omdat de P50 extreem zeldzaam en extreem uniek is, zal hij tijdens de veiling waarschijnlijk minstens het 100-voudige daarvan opbrengen. Ter vergelijking: in 2013 werd een originele Peel P50 geveild voor $ 120.000.

Tweetakt eencilinder

De Peel P50 die geveild wordt is rood (Red Dragon), verder werd hij nog aangeboden in Daytona White en Dark Blue. Om de 59kg aan te drijven, volstond de motor van een bromfiets. Zijn tweetakt eencilinder wekte 4,5pk op. Geschakeld werd er met een driebak. Een achteruit was er niet, daarvoor diende de handgreep op de koffer. Je tilde het autootje op en draaide hem eenvoudig om, tot grote hilariteit van Clarkson.