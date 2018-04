Volkswagen Scirocco I (1974 - 1982)

Door: HM

Begin jaren ’70 werd het duidelijk voor Volkswagen dat het tijd was om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Het succesvolle tijdperk van de Kever en afgeleiden met de oubollige, luchtgekoelde motor achteraan (zoals de VW 1500 / 1600) en achterwielaandrijving liep op z’n laatste benen. Tijd voor moderne watergekoelde motoren en voorwielaandrijving.

Na talloze vergaderingen en strategisch denkwerk had VW z’n modellenstrategie mooi uitgekiend. Er kwam een offensief met moderne voorwielaandrijving: de Polo was de kleinste, de Passat de grootste, de Golf de populairste en de Scirocco moest de sportieveling worden.

Zo geschiedde. De Scirocco verscheen in 1974 op het toneel. Enkele maanden voor de lancering van de eerste Golf. Op die manier wou het bedrijf, voor over te gaan op de bouw van het populaire model eventuele kinderziekten opsporen.

Vanwaar die naam? De Scirocco is een warme, mediterane woestijnwind. Klinkt mooi exotisch en suggereert een zeker temperament en felheid.

Die dekselse Golf GTI

Kortom, deze Scirocco werd verondersteld om voor de sportieve uitstraling van VW te zorgen. Maar plots was er, aanvankelijk niet voorzien in het grote marketingplan, de Golf GTI.

Dat vond deze Scirocco allicht niet zo leuk want algauw bleek die Golf over verrassende sportieve eigenschappen te beschikken en een zeer vinnig rijgedrag te etaleren. Gevolg was dat de Golf GTI een instant succes werd en met alle sportieve aandacht ging lopen.

Designed by Giugiaro

Gelukkig had de meesterdesigner Giugiaro echt wel z’n best gedaan voor de Scirocco. Hij zag er goed uit en had om die reden toch zijn bestaansrecht. Deze Scirocco werd gekocht omwille van z’n lijnen. En in elk geval niet voor de praktische kant, met krappe achterbank en koffer. Evenmin voor de magere sportprestaties. De motorisatie begon bij een 1100cc met amper 50pk tot een 1600cc. Daar had VW zich er te makkelijk van af gemaakt.

Je kan deze Scirocco beschouwen als de opvolger van de Karmann Ghia, ook een aantrekkelijk Italiaans design en eveneens gebouwd bij carrosseriebouwer Karmann te Osnabruck.

De Scirocco was gebouwd op dezelfde bodemplaat als de Golf. Ook de motoren en vele technische elementen waren identiek. De troefkaart van deze Scirocco was de knappe, sportiever look. De meeste Scirocco’s kregen 4 ronde koplampen, behalve de basisversie (TS), deze had grote rechthoekige koplampen.

Eindelijk meer vermogen

Uiteraard mocht ook bij de Scirocco de GTI-versie niet ontbreken. Een injectiemotor met 110 pk voor een gewicht van slechts 800kg en een top van 185 km/u. Even krachtig als de Golf, met prestaties die zeer oké waren, maar toch bleef de Scirocco GTI in de schaduw van de mythische Golf GTI.

Muurbloempje

Vanaf 1975 werd de Scirocco ook geëxporteerd naar de VS, daar had hij een aparte 1700cc. Maar aan de andere kant van de oceaan bleef hij een muurbloempje. Veel te klein voor de veeleisende Amerikaanse coupémarkt.

In 1978 kreeg de Scirocco een lichte update. Aan de mooie lijn moest zeker niet geraakt worden, alleen wat andere pinkers en polyester bumpers.

Na een carrière van 8 productiejaren en meer dan 500.000 exemplaren was het tijd voor de opvolger. Dat werd helaas een flauw afkooksel, zonder het frisse design van z’n voorganger. De eerste Scirocco is geheel terecht een echte classic geworden.