Austin-Healey 3000 (1952-1968)

Als een auto de bijnaam "The Pig" opgekleefd krijgt, is daar een reden voor. De Austin-Healey 3000 heeft een onvoorspelbaar rijgedrag en is moeilijk op de weg te houden (want hij wil met zijn kont uitbreken). Zijn vering is nauwelijks die naam waardig. En met kap gesloten kap is de hitte die de motor produceert ondraaglijk.

En toch is voor velen een Austin Healey 3000 hun absolute droomauto en een van de meest gewilde oldtimers. Misschien dankzij de onnavolgbare Britse designkunst - of misschien is het alleen de nostalgiefactor. Feit is alleszins dat de 3000 dé belichaming van de Britse roadster is: klein, handig, met een opwindend motorgeluid, houten stuurwiel en sixties interieur.

Nieuwe emissienormen doen das om

In 1952 begon de geschiedenis van de Austin Healey 3000 op de London Motor Show met de Austin Healey 100/4. Op basis daarvan ontstond er vier jaar later de 100/6 en in 1959 tenslotte de Mk I - de eerste versie van de klassieke Healey. Aanvankelijk leverde de zescilinder 103pk, later werd dat 118, een aantal speciale modellen wekten tot 150pk op.

Drie generaties (Mk I tot Mk III) lang zwichtten bijna 43.000 kopers voor de charmes van de Healey, maar daar kwam abrupt een einde aan in 1968, toen de BMC Groep (British Motor Corporation) de productie als gevolg van nieuwe Amerikaanse emissienormen stopzette. Tot ontzetting van de fans werd de roadster vervangen door de Triumph TR5

Motorsport

Van in het begin werden er naast de roadsters voor de weg ook Austin Healey 3000 voor de racerij gebouwd. De opname van Austin Healey midden jaren '50 in de BMC Groep betekende aan de ene kant meer financiële ademruimte voor de motorsport, maar anderzijds was er behoorlijk wat rivaliteit over de verdeling van het geld en know-how tussen de BMC-merken Triumph, MG en Austin Healey.

Rally's

Veruit de grootste successen voor Healey werden behaald in de vroege jaren '60 in de rallysport. Bekende rijders als Pat Moss (die hem de bijnaam ‘The Pig’ gaf), Ann Wisdom, John Gott, Peter Riley en Rauno Aaltonen wonnen vele rally's.

Circuit en 24-uur

De oprichter van het bedrijf, de Brit Donald Mitchell Healey(1898–1988) was zelf een verdienstelijk rallyrijder en dus erg gemotiveerd om in de autosport suucesvol te zijn. Vooral van de uithoudingsraces in Le Mans en Sebring hoopte men dat goede prestaties de wereldwijde verkoopcijfers zouden stimuleren. De druk die er op de auto’s stond in deze wedstrijden moest ook hun betrouwbaarheid op de weg bewijzen. Maar het werd een verhaal dar gekenmerkt zou worden door pech, panne en ongevallen.

Zwarte bladzijde

Met als absoluut dieptepunt de catastrofe van Le Mans in 1955 waarbij er 82 doden vielen. Amper twee uur na de start had Lance Macklin in zijn Austin-Healey de stopkracht van zijn voorligger (een Jaguar D-Type die op het laatst moment depitsin wilde) slecht ingeschat waardoor de Mercedes-Benz 300SL van Pierre Levegh geen tijd meer had om reageren, op de Austin-Healy inreed en dan recht tegen de muur gekatapulteerd werd. Brandende onderdelen vlogen het publiek in en de brandstoftank ontplofte ook nog eens.