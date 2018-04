De eerste Honda Civic: start van een wereldwijd succes

Door: HM

De Honda Civic van 2016 is geheel digitaal en futuristisch. De Civic van 1972 was nog totaal analoog en simpel. Maar het was met deze basic Civic dat Honda z’n wereldwijde veroveringstocht kon aanvatten.

Eerder had Honda al wat ervaring opgedaan met supercompacte stadsautootjes. Maar die typische Japanse micro-autootjes geraakten niet in onze contreien. De Civic die in 1972 op het wereldtoneel verscheen, was de eerste die een succesvolle oversteek naar Europa en de VS kon maken.

Technisch verzorgd

De eerste Civic was een tweedeurs. De driedeurs kwam pas later. Geen strak gelijnd design, maar zeer compact en bol, dat gaf hem een guitige uitstraling en een hoge aaibaarheidsfactor.

Bij z’n debuut werd hij aangedreven door een bescheiden 1200cc motor met 54pk. Later groeide deze motor tot een heuse 1500cc met 75pk. Dat was heel fors voor zo’n lichtgewicht. Maar het was vooral de CVCC-technologie die hoge ogen gooide. De ‘Compound Vortex Controlled Combustion’ zorgde voor een betere verbranding zodat de motor zuiniger en schoner werd. Dat was belangrijk voor de VS. Dankzij deze CVCC-technologie had de Civic geen extra katalysator nodig en was hij in de jaren zeventig de eerste kleine auto die voldeed aan de strenge, Amerikaanse ‘Muskie’-wetgeving (clean-air-act). Hij kon jaren op rij pronken met de titel van meest zuinige auto in de VS. En met dank aan de (toen heersende) oliecrisis was het publiek erg gevoelig voor zuinige motoren. Ook opvallend was de Hondamatic-optie. Een voor die tijd zeer ingenieuze automatische transmissie. Dat was ongezien voor dergelijke kleine auto’s.

De start van een wereldwijd succes

“ Hij deed z’n toenmalige concurrenten wat ouderwets aanvoelen ”

Er was nog niet zoveel concurrentie ( Fiat 127 , Renault R5, VW Polo) in dat segment. En deze Civic had wat interessante troeven: een betaalbaar comfort, met zelfs houtaccenten in z’n dashboard, een complete uitrusting, de radio was standaard. Een lichtgewicht van amper 700 kg, in combinatie met een energieke motor en een direct stuurkarakter. De Civic was onafhankelijk afgeveerd, had vooraan schijfremmen. Dus volop rijplezier. Hij deed z’n toenmalige concurrenten wat ouderwets aanvoelen. En terwijl de Fransen of Italianen wel eens een steek lieten vallen als het op degelijkheid aankwam, scoorde deze Japanner veel beter. Niet verwonderlijk dat deze kleine Honda vlot z’n weg vond naar het publiek, zowel in Europa als in de VS.

Helaas bleek hij erg roestgevoelig, dat was een domper. Gelukkig heeft Honda dat probleem bij de volgende generaties snel weten aan te pakken.

In 1979 kwam z’n opvolger: de grand Civic. De contouren van het eerste model waren nog goed herkenbaar, maar generatie 2 was wat meer opgeblazen, enkele maten groter, en minder knuffelbaar.

Generatie 10

Sinds enkele generaties is de Civic geen concurrent meer voor de VW Polo, maar gaat hij voluit voor de Golf-klasse. Vergeleken met z’n directe concurrenten legt de Civic evenwel meer nadruk op sportiviteit, straffere motoren, verzorgd rijgedrag en wat meer exclusiviteit. Wereldwijd vonden al meer dan 20 miljoen exemplaren de weg naar een koper. En het blijft maar duren, generatie nummer 10 zit er aan te komen