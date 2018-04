De Mazda Cosmo deed wat niemand anders durfde (1967 - 1972)

Door: HM

Mazda is nog maar sinds 1960 een autobouwer. Het begon met kleine en eenvoudige auto’s voor de Japanse thuismarkt. Maar doorheen de geschiedenis kwamen er best wat aparte auto’s. Mazda heeft altijd dat aparte DNA gehad. Niet te beroerd voor een gezonde portie ‘out of the box’. Daar is ook deze Cosmo een mooi bewijs van. Deze opvallende tweedeurs coupé, meestal wit, was voor Mazda de gedroomde springplank om het merk ook in Europa en de VS op de kaart te zetten en meteen een stapje hogerop te brengen. De pijlen waren gericht op de Porsches of Mercedes coupés van die tijd.

Space-race

Met de naam Cosmo wou Mazda meesurfen op de ‘space-race’ van die periode. Meerdere naties wilden de ruimte ontdekken en grenzen aftasten. Daar paste uiteraard een opvallende futuristische styling bij. En niet alleen uiterlijk vertoon. Ook onderhuids verraste deze Cosmo met vooruitstrevende techniek. Onder de lange motorkop stak een experimentele wankelmotor. Vele constructeurs droomden van een dergelijke vooruitstrevende en compacte techniek, maar weinigen durfden. Mazda ging er voor.

De eerste versie werd gepresenteerd in 1967 en had 110 pk, vandaar de naam. De tweede versie, vanaf 1968, had 128pk. Dat was al best krachtig in die tijd.

Maar eigenlijk was de Cosmo vooral een comfortabele Gran Turismo, met een aangenaam rijgedrag, dankzij de onafhankelijke wielophanging, bekrachtigde remmen, een moderne vijfbak en een opvallend, tot in de puntjes afgewerkt interieur.

Betrouwbaar maar gulzig

Reeds vanaf 1964 begon het merk te experimenteren met 80 pre-productiemodelellen. Deze werden jarenlang intensief getest. De eigen testafdeling mocht er 20 testen, 60 exemplaren werden door diverse dealers getest. Er gingen ook 2 Cosmo’s van start, waaronder één Belgisch team, in de loodzware Marathon de La Route van 1968. Dat was een race van 84 uren (meer dan 3 dagen, jawel) non-stop op de legendarisch Nurnburgring. Van een testbank gesproken. Mazda wou vooral inschatten of de nieuwe wankelmotor het zou houden. Lange tijd lagen ze in vierde en vijfde positie. Maar kort voor het einde begaf de achteras van één van de Cosmo’s. Niet de motor. Het Belgische team eindigde dapper vierde.

Toch bleef de wankeltechnologie wat omstreden. De betrouwbaarheid leek wel de goede kant op te gaan. De verbruikscijfers daarentegen... Zowel de olie-als benzinetank liep wat te snel leeg.

Exclusief en vernieuwend

“ Mazda zal de wankeltechnologie blijven doorontwikkelen, betrouwbaarder maken en succesvol toepassen in compacte sportwagens ”

Tijdens de vijf productiejaren werden 1519 exemplaren met de hand gebouwd, gemiddeld één per dag. In autocijfers is dat bitter weinig. Een exclusief model, zeg maar. Toch betekende deze coupé een serieuze kassei in de automobiel-kikkerpoel en zette Japan wat nadrukkelijker op de automobielkaart. Samen met die andere exclusieve coupé, de Toyota 2000GT , ook meestal in ’t wit.

Mazda was vooral gerustgesteld dat de wankeltechnologie wel degelijk een toekomst had. Ook na deze reeks dook de naam Cosmo nog wel eens op. Telkens voor wankelmotoren. Mazda zal de wankeltechnologie blijven doorontwikkelen, betrouwbaarder maken en succesvol toepassen in compacte sportwagens. De meest bekende werd de Mazda RX7.