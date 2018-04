Kadett C GT/E: Hoezo, Opel geen pionier? (1975 - 1979)

Door: HM

In 1973 werd de derde generatie Opel Kadett gelanceerd, de Kadett C. Business as usual. Maar twee jaar na de gewone Kadett verscheen de sportversie: de GT/E. Dat was al veel interessanter. Daarmee kwam Opel een jaar eerder dan grote concurrent Volkswagen met een snelle, geïnjecteerde versie van zijn volumemodel. De Golf GTI verscheen pas in 1976. Hoezo Opel geen pionier?

Opa in z’n Opel

Een doordeweekse Opel Kadett koop je niet om z’n vooruitstrevendheid of om te stoefen. M’n opa had een Kadett. Vele opa’s hadden een Kadett. Maar geen GT/E. Een GT/E was uit een ander hout gesneden. Een lichte Kadettcarrosserie, twee deuren en coupé-allures, in combinatie met een forse motor uit grote broer Manta, voorzien van de moderne Bosch-injectie en een luidruchtige uitlaat. De droom van menig Jan Modaal uit de seventies. Geluidsisolatie was niet de grootste zorg van deze Kadett. Bij z’n sportieve status hoorde ook een toerenteller een extra middenconsole met extra metertjes en een opvallende geel/zwarte oorlogsbeschildering. Alle chrome stukken van de gewone Kadett werden uitgevoerd in mat zwart. Wie nog beter wou doen, monteerde extra verstralers of hing een vossenstaart aan de binnenspiegel. Tja, ’t was geen gewone Kadett, niet zo’n Opel met een hoog jan-met-de-pet-gehalte.

De eerste serie GT/E’s, met de E van ‘einspritz’ (injectie), liep van de band tussen 1975 en 1977. De kleurstelling was geel/zwart. Een zwarte onderzijde en een gele bovenbouw. De 1900cc met injectie zorgde voor 105 pk. Met deze vierpitter schoot deze Kadett in 10.2 sec naar 100 km/u en kon doorgaan tot 180 km/u. Jawel een Opel Kadett.

In 1977 kwam de tweede serie GT/E’s, nu een 2000cc met 115 pk’s. De kleurstelling veranderde nu naar geel/wit. Maar vooral een reactie op de succesrijke Golf GTI, die met zeer veel aandacht en potentiële kopers ging lopen. Deze GT/E kreeg 5 pk’s meer dan de Golf GTI. Een gewone Kadett was synoniem voor basic. Deze GT/E was voorzien van een sperdifferentieel, een vijfbak en Recaro sportstoelen. Dat kon de jonge chauffeur goed gebruiken bij zoveel sportief stuurwerk. Ook een voor-en achterspoiler mochten niet ontbreken. Met alle toeters en bellen betaalde je zowat dubbel zoveel als voor een basis Kadett.

De wedstrijd ver pissen

Het werd een heuse battle in dat segment. Er was de Ford Escort RS en new kid on the block Golf GTI. De wedstrijd ver pissen was volop losgebarsten, krachtiger, sneller, kleurrijker, specialer… Het is nog altijd bezig.

Met dergelijk speelgoed werd allesbehalve zachtzinnig omgesprongen. Gelukkig stond Opel bekend voor z’n degelijkheid. Afgezien van de fameuze Opel-waterpomp kon deze GT/E veel mishandeling verdragen. Een groot aantal Kadettjes werd trouwens in Antwerpen in elkaar geschroefd. De Kadett C was de laatste met achterwielaandrijving. Z’n opvolger sprong helemaal op de Golf-trein. Dat betekende voorwielaandrijving en een derde deur.

Tot 1979 werden 10.894 GT/E’s gebouwd, oftewel 0.6% van de 1.701.000 gebouwde Kadett’s C van die periode. Vele GT/E’s zijn verloren gegaan in rally's en races. Maar nog meer was er het ontbreken van status destijds of het ontkennen van de klassiekerstatus, wat de schaarse exemplaren een roemloos einde bezorgde op een desolaat autokerkhof.