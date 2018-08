Mitsubishi Colt (1978) - Een veelbelovende start

Door: HM

Is Mitsubishi nog een volwaardige autoproducent? Mitsubishi heeft zichzelf gemarginaliseerd tot een bescheiden nichespeler met enkele SUV’s, 4x4’s of een verloren gelopen Lancer. Nochtans waren de Japanners in de jaren ’70 en ’80 goed op weg om de wereld te veroveren. Terwijl de gevestigde Europese of Amerikaanse merken behoorlijk wat steken lieten vallen, stonden de Japanners voor degelijkheid en rationaliteit. Met z’n slogan ‘de gestaalde perfectie’ zou Mitsubishi, samen met de andere Japanners, de hemel bestormen en de zaak definitief overnemen. Ergens onderweg is Mitsubishi echter z’n vertrouwen en de weg kwijt geraakt. Dat was zeker niet de schuld van deze Colt, Integendeel.

Meesurfen op de golf van de compacte hatchbacks

Mitsubishi is een groot industrieel conglomeraat, actief in diverse segmenten. Zoals wel meerdere Japanse groepen begonnen ze vanaf 1960 ook met de productie van auto’s. Een sterk groeiende markt. De naam ‘Colt’ bestond al sinds 1962 bij Mitsubishi, telkens voor de compactere modellen. In West-Europa werd de Colt pas sinds 1978, in de vorm van een compacte hatchback geïmporteerd. Mooi op tijd. De markt was helemaal klaar voor dergelijk praktisch en goedkoop gerief. Vraag maar aan de Renault 5, VW Polo, Ford Fiesta of Fiat 127. De compacte hatchback van Mitsubishi werd met diverse benamingen de wereld ingestuurd. In Groot Brittanië verscheen hij als Mirage en in de VS kreeg hij een Chrysler-of Dodge-badge. Bij ons werd het ‘Colt’. Onder welke naam dan ook, hij paste mooi in dat rijtje en sprong er zelfs wat uit. Praktisch en goedkoop waren ze allemaal, maar de Colt zat degelijk in mekaar, had een leuk design en kon vooral zeer vlot rijden.

never waste a good crisis

Elke crisis maakt z’n slachtoffers maar biedt ook kansen. Dat was met de fameuze oliecrisis van de jaren ’70 niet anders. Die heeft toch wat in gang gezet. Er was wat paniek in de autosector. Wat nu? De Japanners bleven, wat had je gedacht, Oosters kalm. Ze waren sowieso al langer bezig met kleine auto’s, dus konden makkelijk omschakelen en een blik klein grut opentrekken.

De klanten begonnen anders te kijken naar hun geliefde automobiel. Er kwam het besef dat het kleiner en zuiniger moest, maar de veeleisende chauffeur bleef toch een dynamische rijstijl verwachten. De Colt kon daar goed op inspelen. In de VS benadrukte Mitsubishi heel sterk het idee van ‘Combining Fuel Efficiency and Performance’. De Colt won in 1979 een award in de VS voor ‘Fuel Economy’. Het was de periode dat Mitsubishi een hoogtechnologisch trendsetter was met computergestuurde motortechnologie en meerdere staaltjes van indrukwekkend engineering. De diamanten in het logo (die rond die tijd geïntroduceerd werden) waren hard aan het blinken.

rijkelijk aangekleed

Ook in Europa betekende deze Colt de grote doorbraak voor Mitsubishi. Hij viel op met z’n rijkelijke uitrusting. In die tijd waren er niet veel compacte hatchbacks met zoveel extra’s. Ook de radio was standaard. Nu klinkt dat zeer normaal, maar wie plaatsnam in een Golf of Kadett van de jaren ’70, zou anders praten. Maar goed dat de Japanners in de jaren ’60 en ’70 de Europese markten bestormden met hun goed uitgeruste auto’s, anders zouden de Duitse auto’s nog steeds zo kaal als een kaal geplukte kip afgeleverd worden.

Ook technisch was deze Colt goed in vorm. Bij z’n lancering had de klant de keuze tussen een 1200cc, de goedkope spaarversie, of een 1400cc. Deze laatste was niet alleen een straffe motor, maar had ook 2 x 4 versnellingen. Je had een extra pookje voor de keuze tussen sportief of economisch rijden. Goed gevonden, je reed simpelweg aan een iets hoger of lager toerental.

Wat later verscheen er ook een gepeperde turbo-variant. Ook met dit wondermiddel was Mitsubishi een trendsetter. Zeer bruikbaar voor sportief gebruik, maar ook voor Fuel Economy. De Colt 1400 turbo, met een extra luchthapper op de motorkap, was helemaal mee en kon aardig concurreren met de hippe GTI’s van die tijd.



De Colt had een smoel

Technisch OK, uitrusting OK, maar ook met z’n karakteristieke styling kon deze Colt zich onderscheiden. Vooral z’n strakke front met die doorlopende grille en dieper liggende koplampen gaven hem een aparte look. Een mix van schalkse guitigheid en een Japanse robot. Hij werd zeer populair van Japan tot Europa tot in de VS. Op vijf productiejaren werden er 1 miljoen exemplaren gebouwd. Een sterk nummer. Er kwamen nog vele opvolgers, maar die waren niet meer zo fris als de eerste. Maar vandaag is er geen Colt meer te vinden is in het gamma van Mitsubishi.