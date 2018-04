30 jaar Renault Espace

Door: BV

De Renault Espace wordt dit jaar 30. Met vier generaties op de teller en een pak volgers in z'n zog. Het model staat immers bekend als de eerste Europese monovolume.

Ruimte

Espace is Frans voor 'ruimte' in beide betekenissen van het woord. Daarvan werd door de marketingafdeling gretig gebruik gemaakt om aan te geven dat de kwaliteiten van het busje “niet van deze wereld” waren.

Met dank aan Matra

Al in 1979 had Renault onder de codenaam P16 een prototype ontwikkeld met alle basiskenmerken van de Espace. Maar het concept geraakte pas voorbij dat stadium toen Matra op 15 december 1982 ten tonele verscheen om samen met Renault een tweede prototype, de P23, te bouwen. Het was toenmalig Matra-baas Philippe Guédon die tijdens een vergadering in het Renault Styling Centre - destijds gesitueerd te Rueil - de krijtlijnen uitzette voor een luxueuze personenwagen, geïnspireerd op de in de VS zo populaire busjes. Matra en Renault beslisten het project samen uit te werken. Renault zou het ontwerp, de motoren en aandrijflijnen, de promotie en finaal de verkoop voor z'n rekening nemen, Matra diende zich met de ontwikkeling en productie bezig te houden.

Jaques Cheinisse stond in die periode aan het hoofd van de luxedivisie van Renault. Hij bracht het concept tot stand: personenvervoer voorzien van een geheel vlakke en ononderbroken vloer, met vijf of zeven individuele zitplaatsen - bij voorkeur met draaiende voorzetels - en een kunststof koetswerk om het gewicht binnen de perken te houden.

Eerste generatie

In april 1984 werd de Espace voor het eerst aan de pers getoond. Dat was nauwelijks enkele maanden nadat Chrysler in de VS met de Voyager hetzelfde concept commercialiseerde. Bij de lancering was een 2-liter benzinemotor met 110pk de enige beschikbare versie, maar later dat jaar werd het aanbod uitgebreid met een 88pk sterke turbodiesel. De eerste weken werden nauwelijks bestelbonnen getekend en het eerste jaar werd dan ook afgesloten met een zwaar tegenvallend verkoopcijfer van 2.703 stuks.

In 1985 groeide het succes en in 1987 bleek de productiecapaciteit in Romorantin onvoldoende waardoor de vestiging in Dieppe moest bijspringen. In 1988 kreeg de Espace een grondige facelift en werd een vierwielaangedreven Quadra-versie bij het gamma gevoegd. Uiteindelijk werden meer dan 192.000 stuks van de eerste generatie Espace geproduceerd.

Tweede generatie

In 1991 werd de tweede lichting voorgesteld, op het Autosalon van Genève. De Espace kenmerkte zich voortaan door een verdere verfijning van het interieurconcept met nog meer praktische mogelijkheden. Om de zichtbaarheid rondom te verbeteren waren de dikke A-stijlen, een bron van ergernis bij de Espace I, 40% smaller.

In 1994 stuntte Renault door een showmodel voor te stellen - de Espace F1 Concept - dat was uitgerust met de V10 RS5-motor waarmee de constructeur het jaar voorheen de wereldtitel Formule 1 had binnengehaald. Tussen 1991 en 1996 ging de Espace in totaal 316.518 keer over de toonbank.

Derde generatie

Renault verschoof de positionering van de derde generatie, die in oktober 1996 ten tonele verscheen, naar het E-segment. Om mee te groeien met het cliënteel en om plaats te maken voor de al even succesvolle monovolumevariant uit het Mégane-gamma. Het centrale LCD-display deed zijn intrede en er werd in 1998 voor het eerst een Grand Espace, die 27cm langer was, geïntroduceerd. De teller voor de derde generatie strandde op 365.200. De Espace III haalde een marktaandeel van 18,5% in het luxueuze deelsegment.

Vierde Generatie

De huidige generatie werd in 2002 gepresenteerd en is twaalf jaar later nog steeds in het gamma terug te vinden. Het is ook de eerste reeks die geheel door Renault wordt gebouwd. In 2012 hebben we nog een exemplaar op sleeptouw genomen. Het testverslag daarvan vind je hier.

Vijfde generatie

Aflossing krijgt de Espace IV nog dit jaar, en het resultaat krijgen we in oktober te zien op het autosalon van Parijs. Al weten we nu al hoe nummer 5 er gaat uitzien.