Techno Classica Essen

et ‘Techno Classica’ evenement in het Duitse Essen is al sinds haar debuut in 1989 een vaste waarde bij liefhebbers van oude wagens. Een internationaal publiek, met opvallend veel landgenoten en Nederlanders, heeft de data jaar na jaar vet genoteerd in de agenda’s. Het aantal bezoekers groeit elk jaar gestaag, met de kaap van 150.000 als nieuw record voor 2006. Met 110.000 m² tentoonstellingsoppervlakte en meer dan 1000 exposanten uit 15 landen, kan men 4 dagen lang zijn ogen ruimschoots de kost geven. Zonder afbreuk te willen doen aan de inspanningen van de vele organisatoren van oldtimermanifestaties allerhande, is en blijft de ‘Techno Classica’ de Europese hoogmis voor de gepassioneerde liefhebbers van tastbare en levende autogeschiedenis.

Wie hier rondwandelt, zou haast durven denken dat een Mercedes-Benz SL 300 met de fameuze vleugeldeuren of als roadster, niet eens zo exclusief is… We zagen er minstens tien in verleidelijk goede staat. Niet minder talrijk aanwezig waren de algemeen als ‘Pagodes’ bekende SL 230 en SL 280 modellen uit de zestiger jaren, maar evenzeer de statige 600 in zijn lange Pullmann-uitvoering waarmee enkel gekroonde hoofden zich vertoonden. De ganse Porsche 911-saga ontbrak uiteraard niet op de afspraak, evenmin als enkele dozijn Jaguar E-Types. Dan was de ontdekking van een enkele Maserati Sebring of een ISO Rivolta al veel meer een ‘aha-erlebnis’, evenals de exclusieve Aston Martin Shooting Break.

Maar vergeten we evenmin de ‘youngtimers’ als de eerste Golf-generatie, die vandaag door strenge uitlaatgasnormen wordt bedreigd en naar de schroothoop gedreven. Deze wagens schreeuwen om bescherming en behoud… Andere oldtimers voor morgen die met stip genoteerd staan, zijn de Ford Capri, VW Scirocco, Opel Senator en Monza. Let echter op voor te enthousiaste speculaties. Vooraleer deze wagens in enigszins toonbare toestand terugkeren, komen er al gauw 10 à 15.000 euro aan te pas en die worden nog niet zo gemakkelijk terugverdiend. Een groot hart is hier dus op zijn plaats… Niet minder dan 180 Clubs gaven present, waarvan alleen al 14 door Mercedes-Benz erkende. Niet minder interessant was het verzamelde werk van de Opel GT clubleden, de NSU RO 80, de VW 1600 met zijn koffer voor- en achteraan of de futuristisch ogende Fiat X 1-9 uit de zeventiger jaren...

‘Techno Classica’ is niet alleen een showplace voor de levende automobielgeschiedenis, het is ook een uiterst bedrijvige marktplaats voor het verhandelen van al die pracht op wielen. Dit jaar droegen meer dan 2.000 wagens het schildje ‘Te Koop’. De totale verkoopwaarde werd op meer dan 200 miljoen euro geschat. Verkopen en kopen doen hier zowel amateurs als professioneel handelaars. Bij die laatste categorie steken enkele namen er torenhoog bovenuit, met zowel de kwaliteit van wat ze bieden… als de gevraagde prijzen. In Duitsland schat men de handel met en rond historische auto’s op 5 miljard euro per jaar, een cijfer dat beslist nog aangroeit. Wereldwijd overkoepelt de FIVA (Fédération International des Véhicules Anciens) liefst 820.500 leden uit 52 landen, maar zeker niet elke enthousiaste sleutelaar sluit zich aan bij een club...

Autogeschiedenis is veel meer dan auto’s alleen. Duizenden onderdelen wachten rustig op een nieuw leven, terwijl de bezoekers van de Techno Classica koortsachtig zoeken naar dat ene ontbrekende deeltje! Literatuur – van handleidingen over foldermateriaal tot soms heel verfijnd samengestelde technische documentatie voor de werkplaats – ontlokt hier evenveel verbazing en bewondering als een leestoestel voor microfilm, een medium dat voor het computertijdperk in trek was om er alle onderdelenlijsten in enigszins compacte vorm mee te bewaren. En wie zijn oude wagen met veel respect weer op weg heeft gezet, zoekt de passende accessoires als een autoradio uit die tijd, of lederen mutsen en vervaarlijk ogende brillen voor cabriorijders. Wie nog niet goed weet hoe te beginnen aan de restauratie van een stuk autogeschiedenis, kan in afwachting wegdromen bij de miniatuurmodellen, die hier zo talrijk vertegenwoordigd waren, dat men er al een dag mee zoet was.

Ook de grote actuele merken laten zich niet onbetuigd op de ‘Techno Classica’. Zo nodigde BMW uit in een afzonderlijk hal, waarin o.a. enkele prachtige 635CSi’s verdrongen werden door de belangstellenden, naast de onwaarschijnlijk mooie 507 roadster (1956), de 502 Cabriolet (1954) en zij statige limousine-broer uit 1957. Uit een recenter sportief verleden stammen de M1 (1978) en de nog steeds tot de verbeelding sprekende Z1 roadster (1988) en 850i (1989). Verbazen deed ook de nog immer elegante Glas 2+2 coupé, hier aanwezig met BMW-logo en dus 1 van de 1255 stuks die gebouwd werden na de overname van het in nood verkerende merk in 1967. De wagen reed als Glas 1300 GT (75 pk; 1964 – 19867) en 1700 GT (100 pk; 1965 – 1967) door het leven. BMW bouwde hem slechts één jaar verder als 1600 GT, met de motor uit de BMW 1600 Ti. Een 1300 GT uit 1965 vonden we te koop voor 40.000 euro; een 1700 GT uit 1966 kostte 80.000 euro.

Mercedes-Benz pakte groots uit als voorsmaakje op de opening van het gloednieuwe museum dat op 20 mei eerstkomend in Stuttgart zijn deuren opent. Het VW Concern, dat zijn eigen ‘Autostadt’ koestert als museum dat absoluut een ommetje waard is, pakte uit met tientallen exemplaren in prachtstaat. De grote vooroorlogse waarden als Horch en Wanderer stonden er naast DKW en recentere Audi’s, alsook de roemruchte Auto Union Typ C racewagen uit 1936, destijds van zege naar zege gestuurd door Bernd Rosemeyer. VW had 30 jaar Golf GTI als thema gekozen. Het meest onder de indruk kwamen we nog van de Skoda deelname, met een 645 uit het begin van de dertigiger jaren, een ‘MB 1000’ in rallylivrei, enz. Porsche verplaatste een deel van de eigen restauratieateliers naar Essen om er het publiek een kijkje te gunnen op de grondige aanpak van de werkzaamheden. Een gerestaureerde Porsche gaat er beter als nieuw weer de deur uit.